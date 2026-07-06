Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería "importante"

Una buena parte de Las Vaguadas (en Badajoz) lleva más de doce horas sin agua, en plena ola de calor. El corte de suministro se debe a la rotura de la tubería que abastece al depósito del Bote, del que se nutren los vecinos de Las Vaguadas. Según reconoce la empresa concesionaria, Aqualia, es una avería "importante". Las fotos de la obra de reparación y sustitución de la red afectada no dejan lugar a dudas.

La rotura se produjo anoche y han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma después de soportar más de doce horas con sus grifos inertes y sin recibir información sobre lo que está ocurriendo.

Según ha informado la empresa a este diario, se ha producido una "importante" rotura de una tubería de 600 milímetros correspondiente al llenado del depósito que abastece a la barriada. Asegura Aqualia que la avería ya ha sido reparada, a estas horas y se está procediendo al restablecimiento del suministro de agua que, sin embargo, no va a ser inmediato.

Control del llenado del depósito del Bote. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La concesionaria señala que la carga de la red de suministro es "una operación delicada y ha de ser paulatina, ya que el proceso de llenado y purga de aire" requiere un tiempo para garantizar el correcto funcionamiento y no se produzcan nuevas averías. Aqualia prevé que antes de las 23.00 horas "todas las viviendas vuelvan a disponer de suministro con normalidad".

Desde la empresa responsable del servicio de agua en Badajoz piden "paciencia" a los vecinos durante el restablecimiento del suministro.

En Aqualia desconocen cuántas viviendas se han podido ver afectadas por el corte de abastecimiento, pero niegan que sea todo el barrio, solo a la parte alta de Las Vaguadas, dado que la zona baja se puede suministrar a través de la red que llega desde los depósitos de La Luneta.