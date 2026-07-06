Carlos Díaz brinda un merecido oro a su gente

La Granadilla reservó el momento más esperado para el final. Carlos Díaz se proclamó campeón de España en la categoría de -50 kilos, culminando una brillante semana de competición con una victoria de enorme valor simbólico ante el valenciano David Quiguango, el mismo rival frente al que un año antes vio frustradas sus opciones por una lesión en la final disputada en Segovia.

El boxeador pacense, integrante de la Escuela de Boxeo Borja Pinna, afrontó el combate con madurez y un planteamiento impecable. Su dominio del jab, la movilidad sobre el cuadrilátero y la inteligencia táctica le permitieron controlar el ritmo del duelo y desactivar el poder ofensivo de Quiguango, certificando un triunfo que fue celebrado con entusiasmo por el público que llenó el pabellón pacense.

El título recompensa la progresión de uno de los principales referentes del boxeo extremeño y supone, además, el mejor cierre posible para un campeonato celebrado en casa, donde Díaz asumió la responsabilidad de competir ante su afición y respondió con una actuación a la altura de las expectativas.

Dominio madrileño

La clausura del Nacional también confirmó el dominio de la Comunidad de Madrid, vencedora por equipos tanto en categoría masculina como femenina. A nivel individual también subieron a lo más alto del podio boxeadores como Joan Marcel Raga, Alberto González, Ayman Karmoudi, Sullivan Perdomo y Aarón Romero, mientras que en el cuadro femenino revalidaron sus coronas Noelia Gutiérrez y Laura Galano.

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Badajoz despidió así una intensa semana de boxeo que reunió a algunos de los mejores púgiles del panorama nacional y volvió a situar a la ciudad como una sede de referencia para las grandes competiciones. Pero, por encima de cualquier clasificación, el nombre propio del campeonato fue el de Carlos Díaz, que convirtió el sueño de proclamarse campeón de España ante los suyos en una realidad.