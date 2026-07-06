El Club Piragüismo Extremadura revalida en Lugo su reinado nacional en Dragon Boat inclusivo con un nuevo oro y una plata de infarto

Hay victorias que se miden en medallas y otras que hablan de esfuerzo, inclusión y trabajo en equipo. El Club Piragüismo Extremadura regresó este fin de semana de Lugo con ambas cosas. La expedición pacense volvió a situarse entre la élite nacional del Dragon Boat tras conquistar el Campeonato de España de 200 metros en la categoría PD1, un éxito que supone su cuarto título consecutivo y confirma a Badajoz como uno de los grandes referentes de esta modalidad deportiva inclusiva.

El Campeonato de España se disputó en el río Miño, a su paso por Lugo, donde el club extremeño compitió con cinco embarcaciones y firmó una actuación sobresaliente, marcada por la emoción hasta la última palada.

Cuatro años de hegemonía

El mayor logro llegó en la categoría PD1, reservada a embarcaciones integradas al cien por cien por personas con discapacidad. El Club Piragüismo Extremadura volvió a subir a lo más alto del podio y prolongó una hegemonía que ya dura cuatro años. Pero si hubo una prueba que hizo contener la respiración a todos los presentes fue la final de la categoría PD2, donde compiten equipos formados por un 50 % de personas con discapacidad y un 50% de deportistas sin discapacidad. La igualdad fue absoluta desde el principio.

"La contrarreloj fue increíble. Entramos exactamente igual que Sevilla Dragons y hasta se pidió la foto finish. Ni siquiera así había diferencias; el tiempo era idéntico", explica Belén Rey, entrenadora y responsable del Dragon Boat de Badajoz. Ya en la final, el desenlace volvió a decidirse por un margen mínimo. El conjunto sevillano cruzó la meta apenas 39 milésimas antes que el equipo pacense, que se proclamó subcampeón de España después de una de las finales más ajustadas del campeonato.

2 podios y un cuarto puesto

También rozó el podio la embarcación PD3, una categoría en la que todos los integrantes deben compartir el mismo tipo de discapacidad. El Club Piragüismo Extremadura tuvo que afrontar esta prueba con solo ocho palistas, dos menos de los diez reglamentarios, una circunstancia que condicionó el rendimiento del equipo.

"Aun así nos quedamos a apenas 42 milésimas de la medalla de bronce", señala Rey, quien destaca el enorme esfuerzo realizado por los deportistas pese a competir en inferioridad de condiciones. El club también tomó parte en las categorías Sénior Open y Sénior Mixto, donde consiguió entrar en tiempos y sumar puntos para la clasificación general, aunque sin alcanzar las finales.

La expedición extremeña tenía previsto competir además en las pruebas de embarcaciones de veinte palistas. Sin embargo, una baja de última hora impidió completar la tripulación. "Uno de nuestros deportistas no pudo viajar porque su mujer tuvo que ser ingresada. Al no poder completar el barco, la organización no nos permitió tomar la salida", lamenta la entrenadora.

Componentes del equipo de Dragon Boat Badajoz en instantes antes de una competición en Lugo. / La Crónica

Objetivo: la inclusión

Más allá del medallero, Belén Rey insiste en que el principal objetivo del proyecto sigue siendo la inclusión. "Nosotros trabajamos, sobre todo, por la inclusión. Competimos al máximo nivel, pero nuestro mayor orgullo es demostrar que personas con y sin discapacidad pueden remar juntas y alcanzar grandes resultados", afirma.

La expedición del Club Piragüismo Extremadura estuvo formada por Belén Rey, como entrenadora, atleta y tambor; Beltrán Antúnez, como timonel; Manuel Navarro, como tambor; y los deportistas Elena Ayuso, Sara Vicario, Macarena Otano, Maruxa Vázquez, Lourdes Ocampos, Inma Recio, Kiril Retamar, Juanjo Martínez, Rafael Pinto, Pedro Rodríguez, José Manuel González, Juan Tena, Dimas Antúnez, Elías Retamar, Jesús Vega y Toño Ruano, además del apoyo de José Ceberino.

Badajoz, una referencia nacional

Con este nuevo éxito, el club de Badajoz consolida su posición como una de las referencias nacionales del Dragon Boat inclusivo, una disciplina que encuentra en las aguas del río Guadiana el escenario donde se forjan campeones y donde el deporte se convierte también en una herramienta de integración social.

La temporada, además, continúa. El próximo gran reto llegará los días 15 y 16 de agosto en Trasona, en el Centro de Alto Rendimiento situado junto a Avilés, donde se disputará el Campeonato de España sobre la distancia de 500 metros y el conjunto pacense volverá a luchar por ampliar un palmarés que ya lo sitúa entre los mejores equipos del país.