Los bares de Badajoz se preparan para vivir el España-Portugal: "Son partidos de lleno hasta la bandera"

Los bares de todo el país se preparan para vivir esta noche uno de los partidos más esperados del verano. La Selección Española se enfrenta a la de Portugal por una plaza en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y en Badajoz también se percibe el ambiente futbolero.

El encuentro ha disparado las reservas en varios locales de la ciudad, que esperan un lleno desde horas antes del encuentro y confían en que el ambiente de las eliminatorias vuelva a llevar a muchos aficionados a seguir a la selección fuera de casa. Ni el calor ni la emisión en directo desde RTVE -en abierto- parecen frenar a quienes buscan verlo en grupo, entre pantallas, terrazas y locales climatizados.

En El Viejo Bar, situado en la plaza de los Alféreces, Miguel explica que la previsión para esta noche es "buena" y que el partido ha generado más movimiento que otros encuentros. "Tenemos reservas que normalmente no tenemos con otro tipo de partidos", señala. El local habilitará una zona que no suele utilizar para este tipo de citas, el comedor, donde instalarán una pantalla grande para acoger a más clientes.

En su caso, la terraza no tendrá un papel protagonista, ya que el partido se vivirá principalmente en el interior, donde el bar cuenta con televisiones y climatización. Miguel destaca que el hecho de poder ver el encuentro en un espacio cerrado y fresco anima a la gente a salir pese a las temperaturas. También apunta que la cercanía con Portugal da un atractivo especial al partido. "Al ser Portugal, se nota más. También tenemos portugueses que vienen a verlo", explica.

Reservas desde días antes

En Extratapas, en la plaza de Conquistadores, José Luis habla de una jornada de "caos" por la alta demanda. El local llega al partido con todo reservado y con la dificultad, reconoce, de tener que elegir entre clientes habituales. "Son partidos de lleno hasta arriba, hasta la bandera", resume. La expectación no es nueva. Según explica, para el partido anterior de España ya no había sitio desde el lunes por la noche, y para el duelo contra Portugal las reservas volvieron a completarse el sábado al mediodía, dos días antes del encuentro. El local cuenta con tres televisiones en el interior y una pantalla visible desde la zona exterior, aunque recuerda que sacar televisores a la calle no está permitido sin autorización.

José Luis considera que este tipo de partidos ayudan mucho a la hostelería. "Hoy aquí vamos a doblar aforo prácticamente", afirma. Aun así, señala que el España-Austria ya llenó el establecimiento y que esta noche no podrán acoger a mucha más gente porque, sencillamente, "es imposible que quepa más". La diferencia, añade, estará en la calle, donde espera más aficionados buscando sitio para verlo por tratarse de un rival más atractivo.

El tirón de la selección

La fase de grupos fue, según los hosteleros, más irregular, pero las eliminatorias han cambiado el ambiente. En Extratapas, José Luis cree que la gente se va enganchando a medida que avanza el torneo. "Una vez que empiezan las eliminatorias, la gente se engancha con la selección y le gusta verlo en los bares", señala. Tampoco cree que el calor vaya a frenar la afluencia: recuerda que en el partido anterior la terraza ya estaba llena una hora y media antes, pese a las altas temperaturas.

Ese ambiente también lo vive La Tribuna, un sport bar situado en la avenida Juan Pereda Pila. Piero, uno de sus responsables, explica que el local nació precisamente con la intención de crear en Badajoz un espacio dedicado al deporte. "Vimos que faltaba un sport bar", señala. El establecimiento, impulsado por tres socios de Perú, Ecuador y España, combina pantallas, comida rápida y un ambiente centrado en los partidos.

Allí, los encuentros de España se han convertido en jornadas de máxima actividad desde la fase de grupos. "Cuando juega España ya sabemos que es nuestro día loco", reconoce. En el último partido, asegura, llenaron la terraza, el salón e incluso la zona de barra, con clientes que aceptaron ver el encuentro de pie. Calcula que llegaron a reunir cerca de 200 personas en un espacio que define como pequeño.

Para esta noche, el local tiene el aforo completo y ha preparado sorteo de una camiseta, promociones de comida y bebida y varias pantallas repartidas entre la barra, el porche y la terraza. También cuentan con aspersores y carpa para aliviar el calor en el exterior. Las reservas para el España-Portugal empezaron, según Piero, hace dos semanas, aunque se dispararon justo al terminar el partido ante Austria. "Acabó el partido y se fueron todos corriendo a la barra: reserva, reserva, reserva", recuerda.

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Pantalla gigante en Lusiberia

La cita también se vivirá fuera de los bares. El parque acuático Lusiberia ha preparado una ‘fan zone’ para seguir el España-Portugal en pantalla gigante en el chiringuito del recinto. La entrada será gratuita desde las 20.00 horas y las piscinas La Laguna y la infantil permanecerán abiertas hasta las 23.00 horas, lo que permitirá alternar el baño con el partido durante la noche. Además, con cada consumición los asistentes participarán en el sorteo de un bono familiar, que se anunciará durante el descanso.