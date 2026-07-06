Un herido tras un colisión entre un coche y una moto en Badajoz

Nuevo accidente de tráfico en Badajoz. Un motorista ha resultado herido este martes en un siniestro ocurrido sobre las 11.41 horas en la rotonda cerca del Carrefour de la carretera de Valverde, en Badajoz, en el que se han visto implicados un turismo y un ciclomotor.

Según los datos recabados, el turismo circulaba por el carril interior de la glorieta y, al intentar abandonarla, habría cortado la trayectoria del ciclomotor, que circulaba por el carril exterior, momento en el que se produjo la colisión.

Los conductores de ambos vehículos fueron sometidos a las correspondientes pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo en ambos casos.

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Como consecuencia del siniestro, el conductor del ciclomotor sufrió diversas abrasiones y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Badajoz para su valoración y atención médica.