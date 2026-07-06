Accidente
Un herido tras un colisión entre un coche y una moto en Badajoz
El siniestro ha tenido lugar en la rotonda cerca del Carrefour de la carretera de Valverde sobre las 11.41 horas
Nuevo accidente de tráfico en Badajoz. Un motorista ha resultado herido este martes en un siniestro ocurrido sobre las 11.41 horas en la rotonda cerca del Carrefour de la carretera de Valverde, en Badajoz, en el que se han visto implicados un turismo y un ciclomotor.
Según los datos recabados, el turismo circulaba por el carril interior de la glorieta y, al intentar abandonarla, habría cortado la trayectoria del ciclomotor, que circulaba por el carril exterior, momento en el que se produjo la colisión.
Los conductores de ambos vehículos fueron sometidos a las correspondientes pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo en ambos casos.
Como consecuencia del siniestro, el conductor del ciclomotor sufrió diversas abrasiones y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Badajoz para su valoración y atención médica.
- Un matrimonio y un vecino, intoxicados al pintar un depósito de agua en Oliva de la Frontera
- El Tribunal Supremo confirma la condena al alcalde de Villar del Rey por vulnerar el honor del abogado Fernando Cumbres
- Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
- El ascensor del conflicto: vecinos de Santa Marina en Badajoz denuncian destrozos, suciedad e inseguridad en sus puertas
- Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana
- Medio centenar de vecinos desalojados por un incendio en un piso en la calle Valladolid de Badajoz
- Badajoz recupera sus 'Atardeceres Musicales' en el parque del Guadiana
- En prisión un joven entrenador de Badajoz por presunta agresión sexual a una jugadora del Club Pacense Voleibol