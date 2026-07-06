El arte de madurar a través del cuerpo fragmentado: Elena Peña estrena ‘Lo Siniestro de crecer’ en Badajoz

Crecer no siempre es un proceso idílico, y la joven artista de Badajoz Elena Peña Sánchez lo sabe bien. A partir de hoy, el espacio cultural de Fundación CB en la calle Montesinos 22 acogerá su esperado proyecto “Lo Siniestro de Crecer”, una profunda indagación artística que utiliza el rostro y el cuerpo humano como escenarios de tensiones, emociones y estados internos.

La exposición toma como punto de partida la estética de las muñecas antiguas, empleadas aquí como símbolos de la infancia y de la construcción del 'yo'. Sin embargo, Peña expande su mirada hacia la genealogía femenina -retratando a figuras como su madre y su abuela- para reflexionar sobre el paso del tiempo y la inevitable metamorfosis física, lejos de la clásica idea de la herencia familiar.

A través de figuras fragmentadas, articulaciones truncadas y elementos que evocan prótesis, la creadora extremeña construye una poderosa metáfora visual sobre la madurez, entendida como un camino ligado al cambio y a la pérdida.

Un diálogo de técnicas

Actualmente ultimando sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Peña demuestra en esta cita una notable madurez técnica gracias a un recorrido interdisciplinar. Los visitantes podrán transitar desde la fuerza del retrato en la pintura y el dibujo hasta la frialdad industrial del repujado en aluminio. Además, la exhibición concede un gran protagonismo a la obra gráfica, desplegando técnicas de grabado como el linóleo, la xilografía, el aguafuerte, la aguatinta y el fotograbado.

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La muestra, dirigida a todos los públicos, se podrá visitar de forma gratuita desde el 6 de julio hasta el próximo 27 de agosto.