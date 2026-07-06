El Museo Arqueológico de Badajoz incorporará un sistema de seguridad con 20 cámaras

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz contará con un sistema de seguridad compuesto por un circuito cerrado de videovigilancia además de los propios vigilantes que ya trabajaban en el inmueble. Estas medidas de protección llegan dos más de meses después de que varios individuos entraran en las instalaciones del museo y robaran el conocido como Tesoro de Villanueva de la Serena.

El contrato ya está adjudicado y la empresa ya trabaja para ponerlo a funcionar en las próximas semanas.

20 cámaras de videovigilancia

Según ha podido conocer este diario, el sistema de seguridad a través de videovigilancia está más cerca de ser una realidad para este centro museístico. Como ha podido saber La Crónica de Badajoz, la empresa adjudicataria instalaría un circuito cerrado de seguridad con un total de 20 cámaras de videovigilancia que se instalarán por todo el recinto del museo, tanto en el interior como en el exterior del mismo.

Los responsables de la empresa que va a poner en marcha este nuevo sistema ya han estado varios días en el museo realizan las mediciones oportunas y estudiando todo el recinto para instalar las cámaras en los lugares estratégicos. La intención que tienen es que en las próximas semanas esté funcionando este nuevo sistema.

72 días después del robo

Este lunes hace 72 días que varios individuos entraron en el museo y robaron el conocido como Tesoro de Villanueva de la Serean. El botín que se llevaron fue 144 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX. Tan solo se salvaron cinco de las monedas que estaban en exposición. Estas componían un conjunto numismático de gran valor económico e histórico.

El robo ocurrió la madrugada del pasado 25 de abril y los autores forzaron la reja de una ventana de la fachada posterior del museo. Fueron directos a por las monedas que componían este tesoro, que desde diciembre se exponía en una vitrina colocada provisionalmente en una hornacina del hall de entrada a la nueva sala del Tarteso.

La Policía Nacional aseguraba a este diario que la investigación se mantiene abierta, pero no ha habido avances significativos por ahora. No obstante, confía en que el trabajo de los investigadores termine dando sus frutos, como ha ocurrido en otros casos "complejos" como este, que requieren un trabajo constante y minucioso.

El valor del botín supera el medio millón de euros en base al valor del oro. Las teorías que se manejan es que los ladrones hubieran actuado después de haberles sido encargado este robo. Otra de las teorías es que pudieran fundir el oro y convertirlo en lingotes por el alto valor que tiene este mineral en la actualidad.

Todo hace indicar que los que perpetraron este golpe eran profesionales. Eligieron un fin de semana, cuando el recinto de la Alcazaba está cerrado entre las 23.00 y las 7.00 horas y solo había una vigilante de seguridad en el interior del museo. Se ayudaron de una escalera de mano para llegar a la ventana, rompieron dos barrotes de la reja y fueron directos a por el tesoro. Actuaron en pocos minutos y salieron huyendo poer el mismo lugar por el que accedieron.

Al parecer, el robo estaba planificado al milímetro y todo apunta a que para ello habían accedido en más de una ocasión al Arqueológico haciéndose pasar por visitantes. Al no haber cámaras de videovigilancia, ni sus movimientos previos ni los del día de los hechos han podido quedar registrados, lo que dificulta aún más la investigación. Con la incorporación de este nuevo sistema se intentará poner remedio a este aspecto y proteger un poco más las piezas que se exponen en este recinto, muchas de ellas de un valor incalculable.