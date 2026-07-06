Nena Daconte actúa este jueves en Badajoz y la entrada es gratuita

Nena Daconte será la protagonista del próximo concierto del ciclo Live Sound(Set) de Fundación Caja Badajoz. La artista actuará este jueves 9 de julio, a partir de las 21.30 horas, en la terraza de Montesinos 22, donde ofrecerá un concierto en formato acústico con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La cita permitirá disfrutar de una de las voces más reconocidas y queridas del pop español en un formato íntimo y cercano. Con un aforo limitado a únicamente 100 asistentes, Fundación Caja Badajoz apuesta por una experiencia exclusiva en la que la música en directo se une a una de las mejores panorámicas de Badajoz al atardecer, convirtiendo cada actuación en un encuentro único entre artistas y público.

De Mai Meneses a Nena Daconte

Detrás de Nena Daconte se encuentra la compositora y cantante Mai Meneses, autora de algunas de las canciones más populares del pop nacional de las últimas dos décadas. Su repertorio, marcado por letras que hablan del amor, el desamor, la soledad y el paso del tiempo, ha conseguido conectar con varias generaciones de oyentes, gracias a éxitos convertidos ya en himnos como En qué estrella estará o Tenía tanto que darte, temas que continúan formando parte de la banda sonora de miles de seguidores.

Su brillante trayectoria ha sido reconocida con algunos de los premios más prestigiosos de la música española, entre ellos el Premio Ondas a Artista Revelación, dos Premios de la Música, como Mejor Canción por En qué estrella estará y Artista Revelación, además de dos Premios Los 40 como Artista Revelación y Mejor Videoclip por Tenía tanto que darte. Influenciada por bandas y artistas como The Beatles, The Who, Weezer, Alanis Morissette, The Cranberries, Antonio Vega, Enrique Urquijo, Los Rodríguez o Radiohead, Nena Daconte ha construido una identidad musical propia, en la que conviven la sensibilidad de sus letras con un sonido pop-rock elegante y reconocible.

Todos los jueves al atardecer

El concierto de Nena Daconte forma parte de Live Sound(Set), la nueva apuesta cultural de Fundación Caja Badajoz para dinamizar las noches de verano en la ciudad. El ciclo nace con el objetivo de convertir la terraza de la entidad en un escenario de referencia durante los meses estivales, impulsando la actividad cultural en el casco antiguo y ofreciendo una propuesta diferente tanto para los pacenses como para quienes visitan la ciudad.

La programación se desarrolla todos los jueves al atardecer, un horario pensado para que la puesta de sol forme parte del espectáculo. Durante julio los conciertos comienzan a las 21.30 horas y en agosto a las 21.00 horas. Además de acercar al público a artistas de proyección nacional, el ciclo también apuesta por dar visibilidad a músicos extremeños y talentos emergentes, configurando una programación variada y abierta a públicos de todas las edades.

Programación de Live Sound(Set)

Tras la actuación de Nena Daconte, Live Sound(Set) continuará el 16 de julio con Estanco 72, el 23 de julio con Ezequiel Montoya, el 30 de julio con Selene Cidoncha, el 6 de agosto con Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, el 13 de agosto con Anda Jaleo, el 20 de agosto con KMKR + Mala Sangre y pondrá el broche final el 27 de agosto con Xavibo, uno de los artistas con mayor crecimiento dentro del panorama musical actual.

Con este concierto, Fundación Caja Badajoz refuerza su compromiso con la cultura y acerca a Badajoz una artista imprescindible del pop español. La actuación de Nena Daconte se presenta como una de las citas más destacadas del verano cultural en la ciudad, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de una artista de primer nivel nacional en un escenario privilegiado, al aire libre y con acceso completamente gratuito.