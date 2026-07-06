Los niños de Badajoz 'viven' las mañanas del verano en los parques

Es una tradición que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y la concejala de Juventud, Mariema Seck, acudan el primer día de los talleres del programa de ocio infantil y juvenil 'Vive el Verano', que hacen su primera parada en el parque de La Legión (hasta el 24 de julio). Los talleres han comenzado en horario de 10.00 a 12.30 horas y ya desde primera hora, el primer día, acudieron numerosos niños, acompañados de sus padres o de sus abuelos. Es la manera de pasar la mañana de las vacaciones en plena ciudad al aire libre y bajo el cobijo de las sombras de los árboles, con juegos, manualidades, teatro y cuentacuentos.

Jesús estuvo con sus tres hijos, de 4, 6 y 8 años, todos vestidos iguales. "Este es el cuarto o quinto año que los traigo, somos asiduos". No solo al parque de la Legión. El año pasado también estuvieron en Valdepasillas e incluso en San Fernando, que está más lejos, pues viven en Santa Marina. "Fuimos a ver un espectáculo de un payaso que se llama Pandereto". Jesús procura estar al día de todas las actividades que se organizan en Badajoz a las que puede acudir con los niños. Está de vacaciones porque es profesor y puede pasar todo el tiempo con ellos. Cuando les dijo donde iban, se acordaban de otros años. "Si, si, ilusionados". Además, siempre van al espectáculo que se ofrece a media mañana. "Ellos hacen de todo". A Jesús no le incomoda la espera. Hay bastante sombra. "Cuando hacen algo me lo traen y yo lo guardo, se pasa el tiempo volando, estamos una hora o una hora y media". Según este padre, en Badajoz se organizan muchas actividades para los niños, aunque nunca están de mas, pero reconoce que es difícil estar al tanto. Por ejemplo, al Hospital Centro Vivo van muy a menudo.

Jesús acompaña a sus hijos a la entrada de los talleres, ayer, en el parque de La Legión. / A. M. R.

Maricarmen se acercó con sus hijas, de 8 y 4 años. "Solemos venir todos los años, vivimos cerca y les gusta mucho". Son ellas las que piden acercarse a la Legión. "Les gusta todo, echan un buen rato, se distraen y las mañanas no se les hacen tan largas en casa".

"Llevamos spray de agua"

Elisa llegó a primera hora con su nieto Alex, de 5 años. Es su primer año en el parque de la Legión, aunque conocía esta iniciativa. Viven en Felipe Trigo y se acercaron caminando. Este plan mañanero fue una propuesta de su hija. "Lo hemos traído para que se motive un poquito, se relaciona con los niños, haga amiguitos y disfrute de todo esto, que para ellos está fenomenal". A Alex no le costó entrar en la zona de talleres. Los adultos deben quedarse fuera y la mayoría permanece en el entorno, vigilantes, por si en algún momento los niños los avisan o requieren que les sostengan las manualidades que van acumulando. Ayer por la mañana no hacía demasiado calor y era un buen lugar donde pasar las primeras horas. "La verdad es que no se está nada mal". La abuela observaba a su nieto mientras trabajaba en uno de los talleres. "Le va a faltar tiempo, porque está aún en el primero". La vuelta sería más complicada. "No hay problema, llevamos el spray de agua". Su idea era volver más días. Tienen dos meses por delante para repetir.

Elisa esperaba fuera a su nieto Alex. / A. M. R.

Después del parque de La Legión le llegará el turno a la plaza Diego de Badajoz, en el barrio de San Fernando (del 27 de julio al 14 de agosto) y posteriormente en Valdepasillas (del 17 de agosto al 4 de septiembre). No solo en las sedes fijas de los parques, también habrá actividades en las ocho pedanías y en La Pilara, Cuartón del Cortijo, Cerro Gordo, Ciudad Jardín y San Roque. El año pasado, este programa se cerró con 29.600 participaciones, según recordó el alcalde. "Es un programa de éxito que permite a los niños poder disfrutar durante las vacaciones, haciendo actividades, compartiendo tiempo con otros niños y a los padres nos da un pequeño respiro en una época tan complicada en la que no hay cole y no siempre se puede tener a los niños en campamentos".

m / Diego Rubio Paredes

El programa incluye 83 actividades durante estos meses, con talleres a iniciativas para los niños y para las familias y excursiones con inscripción previa, como visitas a parques temáticos o zoológicos y actividades acuáticas.

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En Torno al Fuego es la asociación que se encarga de organizar en los parques los talleres de manualidades, desde pintacaras, muñequitos de borla, de pinzas, diadema con orejas, máscaras en 3D con pintura acrílica, marcapáginas de madera, marionetas de dedos, entre otros. Casi todos los monitores son nuevos este verano.