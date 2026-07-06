El renacer de la documentación en la UEx: el nuevo grado dual triplica la demanda de su predecesor con 106 preinscripciones

La Universidad de Extremadura (UEx) decidió mover ficha en su tablero y la jugada parece estar saliendo bien. La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación afronta este año uno de sus mayores retos: la sustitución del clásico grado en Información y Documentación (conocido como INDO) por un modelo de formación dual: Documentación y Gestión de la Información Digital. Un giro que no solo busca actualizar unos contenidos que daban síntomas de agotamiento, sino salvar una disciplina que coqueteaba peligrosamente con la desaparición.

Las cifras oficiales avalan el optimismo inicial del cambio. Para un título que en los últimos cursos académicos apenas lograba arrastrar algunos matriculados, las 106 preinscripciones registradas para el próximo curso suponen un balón de oxígeno. Con una oferta de 30 plazas, el interés por esta disciplina se ha triplicado en la región. De esas solicitudes, 13 corresponden a estudiantes que han elegido el grado como su primera opción y 14 como la segunda, a la espera de las listas de la PAU de julio.

De la UCI a la planta de hospital

Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, pone los pies en la tierra y recuerda que el examen llegará con el periodo de matriculación. "No era muy difícil superar lo que había, pero estamos muy contentos", confiesa Blas, remarcando que, ahora, lo verdaderamente importante es que esas intenciones de preinscripción se traduzcan en matrículas.

En la misma línea se mueve Dani Martín, decano de la facultad: "Era un grado que estaba en la UCI y ahora podemos decir que está en planta. Veremos si le damos el alta cuando tengamos las matrículas", afirma. Martín recuerda con crudeza que la suma total de alumnos de los últimos años, incluyendo INDO y sus dobles grados con Periodismo y Comunicación Audiovisual apenas alcanzaba los siete u ocho estudiantes.

La desaparición de INDO -cuyo primer curso ya entra en extinción- deja paso a un plan de estudios renovado. Sin embargo, el gran atractivo de la nueva propuesta radica en un formato pionero en la UEx que traslada un porcentaje significativo de la docencia a los centros de trabajo.

El valor de lo digital y el desgaste del antiguo plan

Esta transición forzosa genera sentimientos encontrados entre quienes acaban de abandonar las aulas del plan antiguo. Elena Quesada y Alberto Mejías forman parte de los últimos egresados del doble grado de seis años. Ambos miran el cambio con una dosis pareja de nostalgia y realismo.

Elena reconoce que la estructura clásica del doble grado se le hizo, por momentos, "larga y pesada", acusando una falta de modernización en asignaturas de INDO que, según su criterio, se solapaban tanto que "se podrían haber resumido en una". Pese a la crítica, la experiencia de las prácticas le cambió la perspectiva de la profesión: "Desconocía lo amplio que era este mundo. Al hacer las prácticas me di cuenta de que cualquier empresa necesita la gestión de la información, sobre todo ahora con la transición de lo escrito a lo digital", explica. Para ella, el enfoque dual es la decisión más inteligente de la universidad: "Va a hacer el grado mucho más ameno".

Incertidumbre empresarial y retos tecnológicos

Por su parte, Alberto Mejías es categórico al afirmar que la reforma era una cuestión de supervivencia: "Tenían que darle un giro porque sino, la carrera iba a desaparecer". A pesar de celebrar el éxito de preinscripciones, introduce en el debate una duda: ¿está preparado el tejido empresarial extremeño para este reto? "Cuando nosotros hacíamos las prácticas, solíamos estar dos estudiantes en un mismo centro. Con el grado dual, las empresas tienen que disponer de recursos humanos dispuestos a formar a cinco, seis o siete alumnos durante varios meses", advierte, sembrando una incertidumbre razonable sobre la capacidad de absorción de la región ante un grupo de 20 o 30 estudiantes.

Mejías también se muestra escéptico con la inserción de materias vinculadas al Big Data o la Inteligencia Artificial, recordando los desajustes que él mismo experimentó en el plan saliente, donde la informática avanzada -como es la asignatura de ITIC-, suponía un escollo insalvable en comparación con materias excesivamente sencillas. "Espero que los profesores que no estaban de acuerdo con el cambio lo asuman bien y traten de impartirlo con la mejor motivación posible", zanja Alberto.

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Para mitigar el impacto de la implantación -que obligará a duplicar temporalmente materias que han cambiado de curso, como Archivística- la facultad reforzará su plantilla contratando a un profesor sustituto. La UEx ha iniciado su transición digital y laboral más ambiciosa en las aulas de Documentación; el tiempo y el mercado dirán si el paciente ha salido definitivamente de la UCI.