Talleres y cuentacuentos abren la nueva edición de ‘Vive el Verano’ en el parque de la Legión de Badajoz

El verano ya está aquí y, con él, una de las citas más esperadas por los más pequeños y jóvenes de la ciudad. Hoy arranca oficialmente ‘Vive el Verano 2026’, el consolidado programa de ocio estival organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, que un año más vuelve a llenar de vida, juegos y aprendizaje los meses de vacaciones escolares.

El epicentro de la diversión será el parque de la Legión (baluarte de la Trinidad y avenida de Pardaleras), que desde hoy y hasta el próximo 24 de julio se transformará en un gran espacio creativo al aire libre. De lunes a viernes, en horario de mañana de 10.00 a 12.30 horas, los niños y niñas podrán disfrutar de una amplísima variedad de talleres lúdicos coordinados por la Asociación Juvenil Entorno al Fuego.

La oferta para estas tres semanas incluye manualidades y dinámicas tan atractivas como la creación de flores de papel y puertas de hadas, decoración de piedras, diademas de animales, títeres de pinzas, muñecos de borlas, marionetas de dedos, además de iniciación a los malabares, sesiones de pintacaras y tatuajes temporales.

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Un viaje al futuro para inaugurar las actuaciones

Además de los talleres fijos, esta jornada inaugural contará con un aliciente especial en el apartado de actuaciones artísticas y animaciones. De 11.00 a 12.00 horas, el baluarte viajará en el tiempo gracias al cuentacuentos La viajera del futuro, un espectáculo lleno de magia e imaginación a cargo de la compañía Atakama Creatividad Cultural.