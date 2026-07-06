Rememora la Guerra Civil
Última oportunidad en Badajoz para descubrir el trágico éxodo de ‘La Columna de los Ocho Mil’
La muestra, producida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, busca rescatar la historia de las víctimas del odio
El tiempo se agota para visitar en la capital pacense una de las exposiciones históricas más rigurosas de la temporada. La muestra dedicada a ‘La Columna de los Ocho Mil’ encara su recta final en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde permanecerá abierta al público únicamente hasta el próximo domingo 12 de julio.
Esta sede se convierte en la parada número 70 de un proyecto imprescindible producido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ‘José González Arregi’ de Zafra, financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Diputación de Badajoz. El diputado del área de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, destacaba que con estos paneles se busca poner en valor un episodio que ha estado "demasiado tiempo silenciado" y rescatar la historia de personas víctimas del odio.
Un instrumento vivo
Más allá de mostrar los hechos ocurridos en septiembre de 1936 -cuando miles de extremeños huyeron desde el suroeste de la provincia hacia Azuaga y Portugal para escapar de los sublevados-, la exposición es "un instrumento para la propia investigación". Así lo define el historiador José María Lara Hernández, quien detalla que el recorrido busca "recoger testimonios" que sigan ampliando los datos. De hecho, gracias al carácter itinerante de la muestra, recientemente aparecieron en Valencia del Ventoso las dos primeras fotografías documentales que se conservan de esta trágica huida.
La odisea de esta columna, compuesta por varias marchas a ritmos distintos con niños y ancianos, costó la vida a cerca de 2.000 personas atrapadas en los montes. Un drama pionero que antecedió a otros éxodos célebres como la ‘Desbandá’ de Málaga o la ‘Retirada’ a Francia, y que afronta sus últimos días de visita en Badajoz.
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