El alcalde de Badajoz afirma que el colegio de Alvarado no se cerrará

El descenso significativo del número de alumnos en el colegio Príncipe de Asturias de la pedanía de Alvarado hizo saltar las alarmas con la posibilidad de que este centro pueda cerrar. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, negó ayer que vaya a ocurrir.

Gragera se reunió el pasado 29 de junio con la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia. En la reunión también estuvo la concejala de Colegios, Mariema Seck. No trascendieron los temas abordados. Ayer, a preguntas de la prensa durante la inauguración del programa ‘Vive el Verano’, el alcalde concretó algo, poco. Sobre el colegio de Alvarado, reconoció que la situación es «compleja» porque faltan niños. Aun siendo así, aseguró que la consejería «en ningún caso va cerrar el colegio».Eso es lo que trasladó la consejera.

En todo caso, apuntó que en los últimos dos o tres años, después de la pandemia, los padres han ido decidiendo «de manera libre y voluntaria» llevar a sus hijos a otros centros, entiende que por motivos de conciliación o por otras decisiones particulares. A pesar de todo, «el compromiso de la Junta de Extremadura es no cerrar el centro».

Por otro lado, como ya anunció el ayuntamiento, se abordó la modificación de las rutas de transporte escolar desde Alcazaba para que no se suspendan las clases en caso de inundaciones. Ya se ha aprobado la resolución de modificación de las líneas para que cuando comience el curso.

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Sobre la mesa, la construcción de un instituto de Cerro Gordo, cuyo suelo ha cedido el ayuntamiento a la Junta, a la que se enviará la documentación para que inicie el proceso de redacción del proyecto. También los colegios Los Ángeles y de Gévora, que están a la espera de que comiencen las obras. «Estoy convencido de que todos y cada uno de estos proyectos se van a ver materializados mas pronto que tarde».