La Audiencia de Badajoz confirma la condena de cinco años y medio de prisión para los tres acusados del asalto a una familia en Alconera

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia de conformidad y ha condenado a cinco años y seis meses de prisión a cada uno de los tres acusados de asaltar, maniatar y retener a un matrimonio y a sus dos hijos menores en una vivienda de campo de Alconera (Badajoz) con el objetivo de robarles.

La resolución confirma el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y las defensas el pasado mes de mayo, después de que los procesados consignaran los 80.000 euros fijados para indemnizar a las víctimas por los daños físicos, materiales y morales sufridos.

Asaltantes fingiendo ser policías

La sentencia pone fin a un procedimiento iniciado por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, cuando un grupo de entre seis y siete personas irrumpió de madrugada en la vivienda haciéndose pasar por policías. Los asaltantes maniataron y golpearon al matrimonio mientras exigían la entrega de 200.000 euros, droga y oro que creían que ocultaban en la finca. Al no encontrar el botín que buscaban, trasladaron a la mujer en el maletero de un vehículo hasta otra vivienda familiar en Zafra para continuar la búsqueda antes de huir con diversos objetos y dinero en efectivo.

En virtud de la conformidad, los tres acusados reconocen su participación en los hechos y aceptan las penas impuestas como autores de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada, un delito de detención ilegal, un delito de lesiones, dos delitos de amenazas y un delito leve de maltrato de obra. Además de la pena de prisión, la resolución les impone órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, así como el pago de las costas procesales.

El acuerdo

Cuando se alcanzó el acuerdo, la Fiscalía solicitaba inicialmente 51 años de prisión para cada acusado y la acusación particular, ejercida por los abogados José Duarte y Aurelia Martín, interesaba 47 años de cárcel y una indemnización de 300.000 euros. Las defensas mantenían la petición de absolución.

La reducción de la condena responde a la aplicación de atenuantes derivadas de la conformidad alcanzada durante la vista. Según explica el letrado de la acusación particular, José Duarte, las penas se rebajaron después de compensar las circunstancias agravantes con las atenuantes y, especialmente, por la colaboración de los acusados. "Lo importante es la colaboración. Han reconocido los hechos y, además, ingresaron los 80.000 euros antes del juicio. Esa reparación del daño se ha considerado muy cualificada y ha permitido rebajar la pena en dos grados", señala.

El abogado destaca que la principal dificultad del procedimiento no residía en demostrar que el violento asalto se había producido, sino en acreditar la identidad de sus autores. "Los hechos estaban claros. El problema era identificar sin ninguna duda a las personas que participaron, porque actuaron encapuchados y había pasado mucho tiempo. Con el acuerdo, ellos reconocen que fueron quienes participaron en el asalto y ya no era necesario someter a las víctimas a un juicio para demostrarlo", explica.

Duarte subraya además que la condena impuesta deberá cumplirse íntegramente, ya que "con cinco años y medio de prisión no existe posibilidad de suspensión de la pena". Los tres condenados permanecían ya en prisión provisional mientras se tramitaba la causa.

"Las víctimas se han quedado tranquilas"

El letrado considera que la sentencia supone también el cierre definitivo de un episodio especialmente traumático para la familia. "Las víctimas se han quedado tranquilas. El reconocimiento de los hechos les da la seguridad de que no estaban acusando a personas equivocadas y la reparación del daño ha permitido restablecer la paz social. Es un acuerdo para dejar de mirar atrás y cerrar definitivamente este conflicto", afirma.

La resolución de conformidad pone fin al procedimiento sin necesidad de celebrar el juicio, al haber aceptado todas las partes los hechos, la calificación jurídica y las penas impuestas. De este modo, el caso queda definitivamente resuelto con una sentencia firme fruto del acuerdo alcanzado entre acusaciones y defensas.