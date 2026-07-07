Un concierto tributo a ABBA' y el Baluba Fest animan este fin de semana 'Noches de verano' en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado hoy la programación para este fin de semana de 'Noches de verano'. Esta iniciativa, que fue recuperada el año pasado con gran éxito de asistencia, busca dinamizar las noches estivales de la ciudad aprovechando el escenario instalado en el auditorio Ricardo Carapeto con motivo del reciente festival Badasom. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha destacado la importancia de optimizar estos recursos para que los ciudadanos sigan disfrutando de eventos de primer nivel al aire libre.

Concierto tributo a ABBA

La primera gran cita será este viernes a las 22.00 horas de la mano de la Banda Municipal de Música de Badajoz. Su director, Vicente Soler, ha anunciado el espectáculo 'Eternamente ABBA', un concierto sinfónico diseñado para rendir homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del pop.

El repertorio promete un viaje lleno de energía y nostalgia a través de himnos intergeneracionales como Mamma Mia, Chiquitita o Waterloo. Además, la música en directo se fusionará con la proyección de un documento audiovisual que repasará la trayectoria histórica de la mítica banda sueca, dando forma a un espectáculo "muy dinámico y alegre". Las entradas para este concierto son gratuitas y se pueden retirar de forma anticipada en la concejalía de Cultura por las mañana, o bien en la taquilla del auditorio antes del evento.

Baluba Fest 2026

El sábado, también a las 22.00 horas, el auditorio se convertirá en el escenario del II Baluba Fest, un festival que se consolida tras el buen sabor de boca que dejó su primera edición. Paco Muñoz, miembro del grupo pacense Furriones, ha manifestado el entusiasmo por formar parte de estas noches de julio, una época en la que agradecen que la ciudad mantenga una amplia oferta cultural.

Para esta segunda edición, Furriones contará con unos invitados llegados desde Cantabria: Jueves de Boleros. Con más de tres décadas de trayectoria y seis discos en el mercado, Muñoz los ha definido como "los auténticos artistas del bolero". Entre bromas, ha añadido que, además de su indudable calidad musical, los artistas de Santander "prometen traer un poco de fresco" para aliviar el calor de Badajoz.

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El festival guardará varias sorpresas bajo la manga y concluirá con un broche de oro especial: una actuación conjunta donde ambos grupos compartirán escenario para cantar varios temas juntos. Las entradas para el festival tienen un precio a partir de 10 euros en venta anticipada y a partir de 15 en taquilla.