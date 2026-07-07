Badajoz se ilumina este verano con 'La Ciudad Encendida' con cerca de 70 actividades

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, ha presentado esta mañana la novena edición de 'Badajoz, La Ciudad Encendida'. Consolidado como uno de los programas estivales más emblemáticos de la ciudad y un pilar de la promoción turística, el evento regresa con cerca de 70 actividades que se desarrollarán a lo largo de los meses de julio y agosto.

Galea ha destacado que la filosofía central de la iniciativa consiste en "activar el patrimonio histórico de Badajoz a través del patrimonio humano de la ciudad", uniendo la riqueza monumental con el talento de artistas, músicos, actores y creadores fuertemente vinculados a la localidad para ofrecer una experiencia turística integral de jueves a domingo.

Nuevos escenarios culturales

La gran novedad de esta edición es la incorporación de cuatro espacios patrimoniales que no habían albergado antes actividades culturales o que han sido rehabilitados y puestos en valor recientemente: el camino cubierto de la Alcazaba -cuyas obras finalizaron el pasado verano-, el foso del Baluarte junto a Puerta de Palmas, el parque de la Viuda y la plaza del Museo Arqueológico.

Durante la presentación, el concejal ha anunciado una modificación relacionada con el calendario futbolístico. Si bien la inauguración de la iluminación suele realizarse los viernes, este año se adelantará al jueves día 9 de julio a las 22.00 horas en los jardines de La Galera. "España juega el partido del Mundial el viernes a las nueve, y como no queremos dejar el campo vacío, hemos decidido adelantar el encendido oficial al jueves", ha explicado con humor Galea.

Cinco bloques temáticos

La programación se vertebra en torno a cinco ejes fundamentales, todos pensados para el disfrute en familia y al aire libre:

Espectáculos: engloba grandes citas de música, teatro y danza. La inauguración correrá a cargo de la banda pacense Vinilo Sánchez Band el viernes 10 de julio en la Plaza Alta a las 23.00 horas. El cartel incluye también a la Banda Municipal de Música junto a Paco Arrojo, El Perrete, Raquel Sandes, el ilusionista Sergio Barquilla, The Core Quartet y la obra teatral 'Gaspar, el cazador de duendes' . El broche de oro lo pondrá el grupo Senda con un tributo a Héroes del Silencio el sábado 29 de agosto a las 21.00 horas en el corredor verde.

engloba grandes citas de música, teatro y danza. La inauguración correrá a cargo de la banda pacense el viernes 10 de julio en la Plaza Alta a las 23.00 horas. El cartel incluye también a la . El broche de oro lo pondrá el grupo el sábado 29 de agosto a las 21.00 horas en el corredor verde. Performances: dentro de estos formatos más inmersivos, destaca la sesión del DJ Pedro Caballero , que combinará música con un espectáculo de drones retransmitido en directo por pantallas . También participarán artistas como María Gaviro , la propuesta flamenca ' Sua ' o ' Thalassa '.

dentro de estos formatos más inmersivos, destaca la sesión del , que combinará música con un . También participarán artistas como , la propuesta flamenca ' ' o ' '. Visitas guiadas: estos recorridos nocturnos teatralizados serán los jueves a las 22.30 horas en julio y a las 22.00 en agosto . Contará con cuatro temáticas: Badajoz en Femenino, Crímenes y Sucesos, Bajo la Luz de la Alcazaba y Bodas y Pactos: Las estancias reales . Además, se mantienen las visitas al Fuerte de San Cristóbal todos los domingos a las 21.00 horas.

estos recorridos nocturnos teatralizados serán los . Contará con cuatro temáticas: . Además, se mantienen las todos los domingos a las 21.00 horas. Yoga en la hora azul: sesiones orientadas al bienestar en entorno con las ruinas del las ermitas de la Alcazaba o la puerta del Alpéndiz , alternando pases al amanecer (07.00 horas) y al atardecer (21.00 horas).

sesiones orientadas al bienestar en entorno con las , alternando pases al amanecer (07.00 horas) y al atardecer (21.00 horas). Las perseidas: una experiencia astronómica en el Fuerte de San Cristóbal los días 13 y 14 de agosto. Tendrá tres pases cada noche e incluirá observación estelar, paseos guiados por el fuerte y talleres infantiles.

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Las actividades son gratuitas, aunque se necesita inscripción previa para ver las perseidas, las actividades de yoga y las visitas guiadas. Como telón de fondo continuo, la iluminación ornamental de los jardines de la Galera permanecerá durante todo julio y agosto, de jueves a domingo en horario de 22.00 a 00.00 horas, invitando a ciudadanos y turistas a redescubrir la monumentalidad de Badajoz bajo la magia de las noches de verano.