Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz se fijan en los modelos de Cáceres y Mérida para pedir su revitalización

El tejido empresarial de Badajoz, en una jornada marcada por el compromiso y la alta participación, la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (Aecab) ha celebrado hoy a las 9.00 horas en el edifico Arco del Peso, una mesa de diálogo encaminada a definir una hoja de ruta común para la regeneración económica, social y urbanística del barrio histórico.

El llamamiento realizado por la junta directiva a sus asociados ha obtenido una respuesta masiva. Comerciantes, hosteleros y pequeños empresarios han acudido a la cita con el firme compromiso de analizar la situación actual de la zona, diagnosticar sus necesidades más preocupantes y, sobre todo, acordar un documento base de propuestas. El objetivo final es que sirva de palanca para impulsar acciones concretas y coordinadas, no solo desde el sector empresarial, sino de la mano de asociaciones vecinales y el resto de entidades que hacen vida en el Casco Antiguo.

Una radiografía de los problemas urgentes

Durante el encuentro, los asistentes han desgranado las principales problemáticas que lastran la competitividad y la habitabilidad del centro histórico. Entre las mayores preocupaciones de la red empresarial destaca el estado del entorno urbano, especialmente la proliferación de solares y espacios vacíos que afean la imagen del barrio. Asimismo, la seguridad ciudadana ha ocupado un lugar central en las intervenciones, exigiéndose una mayor presencia policial en las calles.

Los empresarios también han solicitado implementar mejoras drásticas en los servicios de limpieza y mantenimiento urbano, atajar el problema con la sobrepoblación de palomas y resolver las graves deficiencias en materia de accesibilidad, poniendo el foco en las enormes dificultades de aparcamiento que disuaden a los clientes. Finalmente, se ha criticado la falta de agilidad administrativa, y piden una coordinación más eficiente entre el Ayuntamiento de Badajoz y la Aecab, acompañada de una promoción turística que sea verdaderamente activa, innovadora y adaptada a los nuevos tiempos.

"El Casco Antiguo cuenta con un enorme potencial patrimonial, cultural, comercial y turístico. Sin embargo, es necesario reforzar la colaboración entre todos los agentes implicados, muy especialmente por parte de la administración local", han apuntado desde la organización.

Instan a aprender de Cáceres y Badajoz

Desde la Aecab ponen el foco en otras ciudades de Extremadura como Cáceres y Mérida, donde dicen que han logrado notables avances en la recuperación y dinamización de sus centros históricos. Subrayan que la clave de su éxito ha residido en el establecimiento de alianzas continuas a largo plazo, el apoyo decidido al comercio de proximidad, planes contundentes de rehabilitación urbana y la creación de órganos estables de diálogo.

La patronal del Casco Antiguo entiende que Badajoz no puede quedarse atrás y debe aprovechar estas experiencias previas. El objetivo no es replicar lo que hacen otros, sino diseñar un modelo propio y adaptado a las necesidades. Una estrategia integral que permita incrementar la actividad económica, atraer nuevas inversiones, fijar población atrayendo a nuevos vecinos, potenciar la llegada de un turismo de calidad y, en definitiva, mejorar el día a día de quienes viven y trabajan en la zona.

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Desde el colectivo recuerdan que la representatividad es un factor clave: cuanto mayor y más cohesionado esté el tejido empresarial, mayor será la capacidad de influencia, negociación y propuesta ante el Ayuntamiento de Badajoz y el resto de administraciones públicas implicadas en el desarrollo del barrio.