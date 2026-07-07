Las escombreras ilegales han dificultado la reparación de la avería de agua en Las Vaguadas (Badajoz)

Una avería en la tubería que alimenta los depósitos del Bote en Las Vaguadas en Badajoz dejó sin agua ayer lunes a más de un tercio de los habitantes de esta urbanización durante más de doce horas. Repararla no ha sido tarea fácil. La tubería que se rompió de forma fortuita se hallaba originalmente a unos 2 metros de profundidad, pero debido a la acumulación de ripios de vertidos ilegales que proliferan en este entorno, se encontraba a más de 8 metros, lo que dificultó las tareas de sustitución por la magnitud del movimiento de tierras que se hizo necesario.

El gerente de la empresa concesionaria en Badajoz, Aqualia, José Vicente Moreno, y Javier Rosado, responsable de tratamiento y depuración, explican qué ocurrió, cuándo, por qué y cómo se ha resuelto.

El origen de la avería fue la rotura fortuita en la red que llena los depósitos. La avería se produjo la madrugada del domingo. La sensórica de presiones en la entrada del depósito alertó en la gráfica. Cuando no llega presión suficiente da la alarma de que algo está sucediendo. Se da la circunstancia de que ocurrió un domingo y ese día la localización de maquinaria es más compleja, sobre todo porque cuando empezaron la excavación para localizar la tubería comprobaron que no podían hacerlo con las máquinas propias y requerían otras de mayor calado.

José Vicente Moreno y Javier Rosado, hoy. / A. M. R.

El problema fue que por donde discurre la red se han depositado vertidos ilegales de obras, lo que ha provocado que la tubería se encontrase a casi 8 metros de profundidad. Moreno apunta que existen muchos vertidos de ripios en los alrededores, que van formando pequeñas mesetas que incluso se cubren de vegetación. Eso, unido a la propia rotura, pues con la tierra mojada se trabaja peor, dificultó la excavación y fue la causa del retraso en la reparación. Todo ello causó que faltara agua en el depósito y que los grupos de presión que dan agua a la parte alta de Las Vaguadas se quedasen sin suministro. Se restableció «rápido», según Moreno. Las tuberías cuando se quedan sin agua y se vacían, se llenan de aire, que se tiene que sacar muy despacio, para evitar más roturas. Eso supone que se retrase aún más el restablecimiento del suministro.

Un tubo con más de 20 años

La rotura fortuita se produjo por deficiencia del material de la tubería de 600 milímetros (de PRFV, plástico reforzado con fibra de vidrio), que se colocó hace más de 20 años. Se trata de un material que se suele utilizar en la red de distribución. No es la primera vez que ocurre en el entorno. Esta tubería discurre por un terreno no urbanizado y le influyen las condiciones meteorológicas, las lluvias y escorrentías.

El suministro de agua se cortó sobre las 10.00 horas del lunes. Los vecinos no se vieron afectados hasta que se vació el depósito. Estuvieron unas doce horas sin agua. «No todos», puntualiza el gerente de Aqualia. Se empezó a restablecer sobre las 17.00 horas de ayer, pero el proceso de extracción de aire y de carga de espacio de la red provocó que transcurrieran varias horas más hasta que los vecinos tuvieron pleno suministro. Entre las 22.00 y las 23.00 horas empezaron a confirmar que tenían agua. Todavía hoy seguían algunos con problemas, pero eran problemas propios e internos de los bloques o de las urbanizaciones, que a su vez tienen sus grupos.

Insisten en que no todas las viviendas se han visto afectadas. Calculan que desde donde está en parque con depósitos antiguos hacia arriba. Sería un tercio de las Vaguadas, apunta Rosado. En esta zona hay edificios de pisos, pero en su mayoría son viviendas unifamiliares, con menor población.

6 metros de tubo

La reparación ha consistido en retirar el tubo defectuoso, que tiene una longitud de 6 metros, y se ha colocado uno nuevo. Lo más complicado, insisten, ha sido la excavación, porque ha habido momentos en los que ya estaban preparados para sustituirlo y se producían desprendimientos de tierra, por ser relleno de acopio, que carece de consistencia. Los trabajos «han conllevado mucho movimiento de tierra y eso ha sido lo que ha retrasado la reparación», que se prolongó durante más de un día. Hoy ya estaba prácticamente cerrada, aunque se deja un tiempo abierta para comprobar que no fuga por ningún sitio. Ha sido una de las averías «más grandes y complejas» que han tenido que resolver. Ahora que se han percatado de la existencia de escombros acumulados, intentarán resolverlo para ue si vuelve a ocurrir sean capaces de reaccionar de manera más rápida. Descubrirán la traza del tubo moviendo de tierras para dejarla más limpia.

Ha sido una de las averías «más grandes y complejas»

A raíz de la publicación de lo ocurrido en Las Vaguadas, los vecinos de otros barrios de Badajoz se quejaban en las redes de que también a ellos les ha sucedido. A la pregunta de si son habituales los cortes de agua en Badajoz, Moreno responde que en esta ciudad existe una infraestructura de más de 600 kilómetros de red, «que haya incidencias es normal», apunta. «Lo que se intenta es que afecte a la menor población posible o a ninguna», añade. Reconoce que las roturas se producen en cualquier época del año, aunque en verano es más llamativo porque con el calor el agua se hace más necesaria. «Pero para los kilómetros de red que tiene Badajoz no hay roturas recurrentes». Quejas hay. «Desgraciadamente nuestro trabajo es muy ingrato, porque nadie sabe lo que hacemos hasta que se quedan sin el suministro y cuando ocurre, se quejan». Al mismo tiempo aduce que las reparaciones no suelen prolongarse. La rotura de las Vaguadas ha tardado más por la magnitud, pero como máximo tardan ocho horas y la media está muy por debajo. En cuanto a la detección de las averías es muy rápida porque la red está sectorizada.

«Badajoz tiene una red de más de 600 kilómetros, es normal que haya incidencias»

El gerente de Aqualia defiende que la concesionaria cuenta con medios suficientes para atender este tipo de situaciones. Es verdad que si suceden en días no laborables la plantilla es más reducida, aunque tienen un sistema de turnos y gente trabajando las 24 horas. En el caso de Las Vaguadas, insiste, les han dificultado los medios mecánicos que tenían que localizar para subcontratarlos. Aqualia dispone de maquinaria que hubiera sido suficiente si la tubería hubiese estado en las condiciones que creían. Pero carecían de excavadoras de mayor magnitud.

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Para Moreno la renovación de la red es la solución para evitar roturas y asegura que se está haciendo. Sabe que aún quedan muchas tuberías antiguas, «pero como en toda España».