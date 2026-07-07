Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo directorBadasomEdificio emblemáticoTarifas taxis
instagram

Los Séniors también se apuntan a rutas ciclistas

La iniciativa, impulsada por Fundación CB dentro del progarama Espacio Sénior será liderada por el ciclista pacense Rubén Tanco y ofrece un recorrido de 50 kilómetros

Una pareja de personas mayores a los 55 años disfrutando de una ruta ciclista

Una pareja de personas mayores a los 55 años disfrutando de una ruta ciclista / La Crónica

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro Martín G.

Badajoz

La cuenta atrás ha comenzado para la primera de las salidas ciclistas organizadas por la Fundación Caja Badajoz dentro de su programa 'Espacio Sénior'. La cita, organizada el próximo 8 de julio se presenta como una oportunidad idónea para que los mayores de 55 años de la provincia disfruten de una jornada de deporte, salud y convivencia al aire libre. Esta primera ruta estará liderada y guiada por el ciclista pacense Rubén Tanco. Su presencia garantiza un asesoramiento experto para todos aquellos participantes que deseen perfeccionar su técnica o retomar el hábito de rodar en grupo.

El recorrido se ha diseñado con un planteamiento de iniciación adaptado al perfil sénior, con una distancia total de entre 40 y 50 kilómetros. Se trata de un kilometraje accesible y sin exigencias competitivas, pensado exclusivamente para disfrutar del trayecto y fomentar el envejecimiento activo. La ruta comenzará a las 09.00 horas y tiene como punto de encuentro, salida y meta las instalaciones de la Residencia Universitaria de la Fundación Caja Badajoz (RUCAB). La previsión es que el pelotón regrese al mismo punto en torno a las 11.00 horas, completando dos horas de ejercicio matutino y evitando así las horas de más calor.

Noticias relacionadas

Para poder formar parte de este pelotón, la organización recuerda que es indispensable cumplir con los requisitos técnicos de seguridad: cada ciclista debe acudir con su propia bicicleta de carretera, casco homologado, ropa adecuada para la actividad y bebida suficiente para garantizar una correcta hidratación durante la ruta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents