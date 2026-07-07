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Un incendio forestal a la entrada de Badajoz moviliza al Infoex y a los bomberos

El incendio se ha declarado en la tarde de este martes junto al instituto Nuestra Señora de Bótoa

Vídeo | Incendio forestal a la entrada de Badajoz

Vídeo | Incendio forestal a la entrada de Badajoz

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Carolina León Carvajal

Badajoz

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este martes a la entrada de Badajoz, en concreto en la BA-20, junto al instituto Nuestra Señora de Bótoa.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Badajoz así como medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex), quienes se encuentran en estos momentos con las tareas de extinción del fuego.

En concreto, se han movilizado una unidad de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, así como un agente del Medio Natural, un técnico de extinción, un helicóptero y dos aviones.

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Además, también se ha movilizado una unidad de Cruz Roja Extremadura como apoyo al dispositivo de extinción.

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