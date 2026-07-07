Irene de Miguel denuncia las "lamentables condiciones" de la perrera municipal de Badajoz

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido esta mañana desde el exterior del Centro de Protección Animal de Badajoz para exigir responsabilidades políticas ante el estado crítico de las instalaciones municipales. Acompañado por la abogada de la Asociación ProAnimal María José Germán, han alertado de un escenario de desprotección para los animales, agravado por una ola de calor con temperatura que superan los 40 grados.

La situación en la perrera municipal de Badajoz, denuncia la formación morada, presenta unas condiciones en las que malviven los animales abandonamos que vulnera de forma flagrante los estándares mínimos de bienestar. De Miguel ha recordado que, al tratarse de un centro de titularidad municipal, es competencia y obligación directa del Ayuntamiento de Badajoz garantizar que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas.

Falta de sombra, agua en mal estado y crisis sanitarias

En plena ola de calor, denuncian que el centro carece de la infraestructura de obra necesaria para resguardar a los animales del sol. Las portavoces han verificado que la gran mayoría de los habitáculos están construidos a base de plástico y techos de chapa, materiales que actúan como conductores térmicos y sobrecalientan el ambiente de manera, convirtiendo los resguardos en hornos.

"Faltan muchas infraestructuras de sombreo. El único alivio que tienen es un pequeño toldo que es totalmente insuficiente y no cubre a la población del centro. El agua de los bebederos está expuesta a pleno sol y se encuentra podrida, privando a los animales de una hidratación potable y digna". Irene de Miguel — Portavoz de Unidas por Extremadura

A la crisis por las altas temperaturas se le suma un alarmante problema sanitario. Unidas por Extremadura ha denunciado la existencia de brotes de enfermedades infecciosas dentro del recinto, una situación que se ve descontrolada debido a la carencia de zonas específicas de cuarentena que permitan asilar de forma segura a los animales enfermos. Además, recuerdan que la empresa que gestiona el centro de forma externalizada cuenta con denuncias por presunto maltrato animal.

Dos millones para tauromaquia

Irene de Miguel ha enmarcado la situación dentro de una crítica a la gestión de los presupuestos autonómicos aprobados hace poco más de un mes. Ha recordado que las cuentas en Extremadura contemplan una partida superior a los dos millones de euros destinados al sector de la tauromaquia, un ámbito que, según la portavoz, subsiste gracias a la inyección constante de dinero público.

El objetivo de la formación es que esos dos millones de euros se destinen a la financiación de protectoras animales, al control y manutención de colonias felinas y a planes eficaces de protección animal, recordando de manera contundente que Extremadura se sitúa entre las comunidades con mayor tasa de abandono animal de todo el país.

ProAnimal activa la vía judicial

La denuncia política se traducirá en acciones judiciales. María José Germán, abogada especialista en Derecho Animal y representante legal de la Asociación ProAnimal, ha confirmado que se encuentran ultimando los detalles de una denuncia formal que recogerá todas las "irregularidades administrativas" detectadas en el funcionamiento y mantenimiento del centro de protección.

"Estamos documentando la falta de agua potable, la exposición al sol y las deficiencias infraestructurales que no son de obra. Si hay consecuencias penales, lo sacaremos a la luz", ha asegurado la abogada.

Germán ha lamentado que las administraciones públicas incumplan su rol de protección animal, destinando recursos a actividades de ocio en lugar de perseguir de forma estricta el abandono y dotar a las instalaciones de habitabilidad digna. De igual manera, ha afeado que, ante la inacción del consistorio, haya tenido que ser la asociación y la ciudadanía quienes sufraguen de su bolsillo toldos provisionales para aportar algo de sombra.

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El bloque denunciante ha concluido en un llamamiento a al conciencia social, recordando que el trato hacia los animales desamparados define de manera inequívoca la calidad moral y el avance de la sociedad.