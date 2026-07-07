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La margen derecha del Guadiana de Badajoz recupera sus pistas de fútbol sala con la instalación de seis nuevas porterías

Los jóvenes de la margen derecha recuperan el uso de las pistas de fútbol sala tras la sustitución de porterías desaparecidas desde noviembre de 2025

Los operarios del Auntamiento de Badajoz, durante la instalación de las porterías.

Los operarios del Auntamiento de Badajoz, durante la instalación de las porterías. / Diego Rubio

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Las pistas de futbol sala del parque del río Guadiana vuelven a estar completas. El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado la instalación de seis nuevas porterías en los tres campos de la margen derecha, atendiendo así a una prolongada demanda vecinal encabezada por los jóvenes de la zona, quienes denunciaban en este medio llevar más de siete meses sin poder utilizar las instalaciones en condiciones dignas.

La problemática se remonta al pasado mes de noviembre de 2025, cuando desaparecieron de forma repentina varias de las porterías de los recintos deportivos. Esta situación dejó dos de las tres pistas totalmente impracticables. La única pista que conservaba dos metas se encontraba además en unas condiciones deficientes, careciendo de vallado a los lados, lo que provocaba continuas quejas entre los usuarios debido a que los balones terminaban con frecuencia en el cauce del río Guadiana.

Portería ya instalada en una de las pistas de fútbol sala.

Portería ya instalada en una de las pistas de fútbol sala. / Diego Rubio

Obligaba a los usuarios a marcharse a otras pistas

"Solamente pedimos que nos pongan las porterías, queremos tener un futbol digno", lamentaban los usuarios el pasado mes de mayo ante la falta de respuesta y tras recibir largas por parte de la administración local durante medio año.

Jóvenes de la zona explicaban que la falta de mantenimiento convirtió el fútbol sala en el único deporte inaccesible del parque, obligándoles a cruzar los puentes hacia las pistas de La Paz o Pardaleras, o bien recurrir al alquiler privado de instalaciones para poder seguir jugando por las tardes.

Ahora, el consistorio pacense ha confirmado la intervención del área de Medio Ambiente para dotar a las instalaciones de este nuevo mobiliario. La administración local ha justificado la renovación admitiendo que las anteriores estructuras se encontraban fuertemente "deterioradas por el uso y, desafortunadamente, también por el vandalismo".

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Con la colocación de estas seis nuevas metas fijadas al terreno, se restituyen los tres campos de futbol sala. Los jóvenes y vecinos de la margen derecha podrán recuperar el deporte al aire libre. ¿Vallado?

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