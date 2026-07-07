Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: "No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos"

El éxito del ocio nocturno estival exige una constancia que va mucho más allá de abrir las puertas durante los meses de calor. Santalia, la única discoteca de verano operativa en Badajoz, se ha consolidado como el gran referente de los últimos años con afluencias estables de entre 1.500 y 2.000 personas las noches consideradas "normales", y que llega a superar los 3.000 asistentes en sus fechas más potentes.

Frente a la naturaleza "efímera y perecedera" de este negocio, su estrategia radica en la profesionalización y la autoexigencia. Francisco Javier Bote, conocido en el sector como "Curro" y máximo responsable de la gestión del recinto, analiza las entrañas de una marca que basa su triunfo en el esfuerzo colectivo de más de 150 personas, el rechazo a la monotonía y una estructura empresarial que trabaja a ritmo anual. Se trata de una maquinaria invisible que empieza a coordinarse desde invierno con el único objetivo de generar experiencias de calidad capaces de fidelizar tanto al público extremeño de la capital y sus municipios limítrofes, como al cliente transfronterizo proveniente de Portugal.

Este flujo de público no solo consolida el posicionamiento de la marca, sino que ha situado a la capital pacense en el mapa del entretenimiento a nivel nacional, atrayendo el interés de grandes giras de la industria musical (como demuestra la reciente contratación internacional del artista puertorriqueño Darell) y que activa un motor socioeconómico regional. El recinto genera un impacto directo en la economía local a través de un emergente "turismo de ocio nocturno". Clientes que viajan desde radios de hasta 100 kilómetros, e incluso desde ciudades como Lisboa, eligen Badajoz no solo para bailar, sino para cenar y pernoctar en sus hoteles.

La experiencia como base de la supervivencia

El panorama del entretenimiento nocturno ha experimentado una metamorfosis en los últimos años. La dinámica que utilizaban anteriormente han dado paso a un escenario donde el público demanda estímulos de mas calidad, y por lo tanto, mas difíciles de cumplir. Para la dirección de Santalia, la viabilidad del negocio depende directamente de su capacidad para romper con la monotonía y ofrecer algo "diferente cada semana". "Pienso que el éxito de Santalia se debe al trabajo, al esfuerzo y a intentar innovar siempre. El ocio nocturno, cuando no supone una experiencia, carece de viabilidad a largo plazo, es decir, es muy perecedero. En cambio, cuando tú generas sensaciones diferentes y luego lo transformas en una experiencia, el cliente responde mucho mejor", explica Bote.

Esta evolución hacia un modelo de gran formato se diferencia de la oferta convencional de la zona. Según explica el gerente, la clave reside en la magnitud del proyecto: "Santalia es un espacio muy grande y tiene sensación de discoteca, en diferencia a los otros locales es como la cúspide de la pirámide"

Este salto cualitativo ha venido impulsado por la gestión de un grupo empresarial de "gran calibre", Iniciativa Ocio Pacense S.L. (el mismo que dirige la marca invernal Tropicana), lo que dota a la organización de recursos técnicos y logísticos "fundamentales". "Trabajar con ciertos recursos me da muchísimas más posibilidades de trabajar. Si no los tuviera, no podría hacer lo que hago. El ocio nocturno ha cambiado mucho, los requerimientos que te exige el cliente a día de hoy son muy diferentes", afirma el gerente.

El engranaje oculto: trabajo anual y multidisciplinar

Aunque Santalia funciona de manera eventual durante un verano que se extiende casi cinco meses (desde finales de mayo hasta principios de octubre), la actividad organizativa no descansa en todo el año. La estructura y los objetivos de la siguiente campaña comienzan a moldearse desde invierno. "Cerramos una temporada y ya tenemos pensada la estructura de la temporada siguiente", desvela Bote, que rompe así con el mito de la improvisación en el sector: "Antes, una discoteca en Badajoz trabaja mucho a partir del mes de abril y a ver que salía. En Santalia no, tenemos una estructura y un equipo organizado".

Detrás de la normalidad en la noche de una discoteca se esconde un motor humano que supera las 150 personas involucradas, donde cada perfil aporta un valor esencial al resultado final. El responsable destaca especialmente el papel de "la parte que no se ve", definiéndola como "la parte menos reconocida, pero la más importante", refiriéndose al personal de limpieza, diseñadores gráficos, técnicos de sonido e iluminadores.

Asimismo, la seguridad se ha establecido como un pilar innegociable. Con un equipo propio y coordinado, la empresa despliega entre 10 y 15 profesionales por noche. "En este tipo de cosas no se escatima. La gente tiene que sentirse cómoda y que los accesos sean ágiles. La seguridad es primordial", aclara Curro.

Anticipación publicitaria y el reto generacional

La modernización del negocio también se refleja en la gestión de los tiempos de la comunicación. De esta manera, Santalia rompe con la antigua costumbre de anunciar los eventos con escasos días de margen. "Antes, una discoteca sacaba el miércoles el cartel del sábado. Nosotros no, lo hacemos de manera mensual para que la gente pueda elegir y organizarse", explica el encargado. Esta anticipación es clave para producciones de caché internacional, como el reciente concierto del artista puertorriqueño Darell, al que asistieron más de 3.000 personas y que fue diseñado "para premiar la fidelidad de los clientes, que merecen ver cosas diferentes y únicas sin reflejarlo en entradas carísimas".

El posicionamiento de la marca ha alcanzado tal nivel que ya forma parte de las rutas de contratación nacionales. "Al igual que te valora el público, te valora la gente de la industria. Cuando aparecen ciertas oportunidades de gira de ciertos artistas, Santalia es una de ellas. Formamos parte del ocio nocturno a nivel nacional", afirma con entusiasmo Bote.

De cara al futuro, el crecimiento de Santalia no contempla la apertura de nuevos locales, sino la "expansión de la marca para que sea atractiva en diferentes sectores". El gran reto pasa por diversificar sus propuestas musicales para que "generen una experiencia en gente de 28, 30, 35 o 40 años", y que "la gente de otra edad sepa que pueden tomarse una copa en Santalia cuando quieran".

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En definitiva, Santalia demuestra que la estabilidad en el ocio nocturno no es cuestión de azar, sino de una gestión empresarial constante que lucha por la innovación y por el rechazo a la monotonía.