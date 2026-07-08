El Ayuntamiento reconoce a cuatro deportistas pacenses

Un fin de semana para el recuerdo del deporte pacense merecía una recepción a la altura. El Ayuntamiento de Badajoz rindió este miércoles homenaje a Carlos Díaz, Raúl Zapata, Fabiola Prieto y Rubén Tanco, protagonistas de unos días de grandes éxitos tras conquistar títulos y medallas en los campeonatos de España de boxeo, atletismo y ciclismo adaptado.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos, estuvo presidido por el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Deportes, Juan Parejo, quienes recibieron a los deportistas y a algunos de sus entrenadores para reconocer unos resultados que consolidan el buen momento del deporte local.

En representación del boxeo acudieron Carlos Díaz y Raúl Zapata, acompañados por su entrenador, Borja Pinna, después de su destacada actuación en el Campeonato de España de Boxeo Olímpico disputado la pasada semana en el pabellón de La Granadilla. Díaz se proclamó campeón de España en la categoría de -50 kilos, un triunfo que le ha abierto las puertas de una próxima concentración con la selección española para preparar el Campeonato de Europa de septiembre. Por su parte, Zapata logró la medalla de bronce en -80 kilos.

También fue reconocida Fabiola Prieto, atleta del Club Atletismo Badajoz, que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de España sub-18 celebrado en Castellón tras firmar una marca de 13,83 metros. La joven deportista, entrenada por Luis Carretero, competirá la próxima semana en el Campeonato de Europa sub-18 que tendrá lugar en la localidad italiana de Rieti.

La representación pacense la completó el ciclista Rubén Tanco, que conquistó en Melilla su primer título de campeón de España de ciclismo adaptado, un éxito que le permitió subir a lo más alto del podio nacional.

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Durante la recepción, Gragera destacó el trabajo que hay detrás de estos resultados y felicitó tanto a los deportistas como a sus clubes y entrenadores. «Habéis realizado mucho esfuerzo y sacrificio y aquí están las recompensas. Los clubes y deportistas de la ciudad logran éxitos y eso no es por casualidad, sino consecuencia de un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo», aseguró el alcalde.