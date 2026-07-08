Badajoz celebra el Festival Folklórico Internacional con 13 grupos llegados de todo el mundo y actividades por la ciudad

Badajoz se prepara para vestir sus mejores galas y transformarse, del 11 al 20 de julio, en la capital de la tradición y la danza popular. Hoy, se ha presentado la 45ª edición del Festival Folkrórico Internacional de Extremadura, un evento que destaca por una programación tan rica y variada como compleja de coordinar en el actual escenario internacional.

Una de las novedades de este año es el XXIII Festival Folklórico Nacional Infantil 'Ciudad de Badajoz'. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha anunciado que "el festival infantil sale por primera vez a la calle por primera vez". Esta cita será este sábado día 11 a las 21.30 horas en la Plaza Alta. Contará con la participación de las agrupaciones de Burgos y Lorca, además de los más pequeños de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz.

Un cartel internacional

El certamen internacional tendrá como escenario el teatro López de Ayala con tres galas los días 19, 17 y 18 a las 22.00 horas. En la primera actuarán Coros y Danzas de Badajoz, Razvitie (Bulgaria) y el grupo Regajales, de Alburquerque. En la segunda estarán Doina Timisului (Rumania), la Agrupación Folclórica 'Santa Cecilia' (Huesca) y Coros y Danzas 'Luis Chamizo' de Talavera la Real. El último día se presentarán los grupos de Portugal (Rancho Típico da Amorosa), Colombia (Otrora) y Costa de Marfil (Mien Moh). En estos últimos, el director del festival, Eduardo Fernández, ha hecho especial hincapié en las particularidades de esta delegación: "Es un grupo muy reducido de 18 personas, pero llena cinco escenarios".

Como acto institucional, la mañana del viernes 17 de julio habrá un espectáculo frente a la puerta del ayuntamiento donde, a las 12.00 horas, serán recibidos por el consistorio. Además, el día 18 a las 12.00 horas, todos los grupos estarán el paseo de San Francisco para celebrar el 'Ven a bailar'.

El plato fuerte: Real Conservatorio Profesional de Danza 'Mariemma'

La actuación estrella será el día 19 en el López de Ayala. A las 21.00 horas, el Real Conservatorio Profesional de Danza 'Mariemma' de Madrid pondrá el broche de oro a la edición. Eduardo Fernández ha calificado su presencia como el auténtico "plato fuerte" y ha revelado que, mientras el caché internacional de este grupo ronda los 80.000 euros, los artistas actuarán en Badajoz sin cobrar, cubriendo la organización los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención. Tanto las galas como esta última actuación, tendrán un coste de 10 euros cada una.

Más allá del despliegue en la capital pacense, el certamen reafirma su vocación de vertebración territorial y su compromiso social. El festival mantendrá su esencia callejera y participativa en Badajoz con actividades como una jornada de juegos tradicionales (miércoles 15 de julio, 11.00 horas) en el paseo de San Francisco junto a los grupos de Colombia y Bulgaria, y el desfile multicultural el día 16 (11.30 horas) por las principales calles de Badajoz.

Una fiesta regional

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz ha destacado que el folclore no se quedará sollo en Badajoz. El festival extenderá sus galas y alegría a localidades de la provincia como Castuera, San Vicente de Alcántara, Valdelacalzada, Fuente de Cantos y Valverde de Leganés; además de Torreorgaz y Cáceres. Un despliegue rural que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz, la cual colabora cediendo las instalaciones de la residencia universitaria Hernán Cortés para el alojamiento de los grupos.

Por otro lado, no se ha querido dejar pasar por alto el complejo y delicado contexto geopolítico actual, que añade más dificultad logística a la organización del evento. Según ha confirmado el director, un grupo asiático, Nueva Zelanda, Georgia, Costa Rica y Chile no han podido acudir debido a los conflictos internacionales, que no permitieron comprar los vuelos que hacían escala en países en conflicto o por el precio del combustible -que encarecía los billetes-. Además, Turquía no ha participado por un problema que se desconoce, mientras que Estados Unidos, pese a confirmar en un primer momento su participación, al final rechazaron venir por causas que se desconocen.