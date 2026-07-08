Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha

El mercado de la vivienda en Badajoz recibirá en los próximos meses un importante impulso con la incorporación de 71 viviendas destinadas al alquiler asequible. La promotora Partun Real Estate está ejecutando actualmente dos promociones residenciales en la capital pacense que incrementarán de forma significativa la oferta de alquiler con precios limitados.

Las actuaciones se desarrollan en Ronda Norte y Cuartón Cortijo, dos zonas de expansión urbanística de Badajoz donde ya son visibles los primeros trabajos de construcción. Entre ambas promociones se pondrán en el mercado 71 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas con garaje y trastero, destinadas íntegramente al alquiler asequible.

Se trata de una de las mayores incorporaciones de vivienda de alquiler asequible que se han ejecutado en Badajoz. Esto llega en un momento en el que el acceso a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para miles de familias y jóvenes.

31 viviendas en Ronda Norte

La promoción situada en Ronda Norte contempla la construcción de 31 viviendas. Según explican personas conocedoras del proyecto, las obras comenzaron recientemente con los trabajos de excavación y movimiento de tierras. La última semana de junio y primera de julio se puso en marcha esta promoción.

El edificio contará finalmente con un sótano destinado a aparcamiento, después de que las condiciones del terreno y la presencia de un elevado nivel freático obligaran a modificar el proyecto inicial, que contemplaba dos plantas bajo rasante.

Una excavadora vacía el solar en el que se construirán 31 viviendas de alquiler asequible en Ronda Norte en Badajoz. / J. H.

Por encima del aparcamiento se levantará un edificio de varias alturas que utilizará un innovador sistema de estructura prefabricada, formado por pilares, vigas, fachadas y grandes placas prefabricadas ensambladas como si se tratara de un mecano.

Este sistema permitirá reducir considerablemente los plazos de ejecución respecto a una construcción tradicional, siempre que el suministro de materiales y la disponibilidad de mano de obra acompañen el ritmo previsto. Las viviendas tendrán superficies adaptadas a diferentes perfiles familiares, con tipologías de uno, dos y tres dormitorios.

Cuartón Cortijo suma otras 40 viviendas

La segunda promoción se localiza en Cuartón Cortijo, junto al entorno de El Nevero y el mercadillo de los domingos, donde la construcción se encuentra más avanzada. En este caso se levantarán 40 viviendas de alquiler asequible, también de uno, dos y tres dormitorios, distribuidas sobre una estructura que ya avanza a buen ritmo.

A diferencia de la promoción de Ronda Norte, este edificio combina elementos prefabricados con un sistema constructivo más convencional, incorporando placas alveolares de gran formato que permiten generar espacios interiores más amplios y flexibles.

Alquiler con precios limitados

Las 71 viviendas estarán destinadas íntegramente al alquiler asequible, un modelo que establece límites en las rentas y que busca facilitar el acceso a la vivienda a personas y familias que cumplen determinados requisitos económicos.

Según las fuentes consultadas, los futuros inquilinos deberán ajustarse a unos criterios de acceso vinculados a su capacidad económica, dentro de un sistema de alquiler con precios regulados.

El objetivo es ampliar la oferta residencial con viviendas por debajo del precio habitual del mercado, contribuyendo a aliviar la presión que existe actualmente sobre el alquiler en la capital pacense.

Mientras tanto, las dos promociones de Partun Real Estate continúan avanzando con el objetivo de incorporar al mercado de Badajoz 71 nuevas viviendas de alquiler asequible, una actuación que contribuirá a aumentar la oferta residencial en una ciudad donde la demanda de alquiler continúa creciendo año tras año.

La falta de mano de obra, el gran reto de la construcción Más allá del avance de las promociones, el sector de la construcción continúa enfrentándose a un problema que preocupa cada vez más a empresas y promotoras: la escasez de profesionales cualificados. Los profesionales de este mundo explican que la principal incertidumbre del rumbo de las distintas obras no está tanto en la ejecución técnica de los edificios como en la dificultad para encontrar trabajadores especializados en distintos oficios. La falta de albañiles, encofradores, fontaneros, carpinteros, escayolistas, conductores de camión o montadores de estructuras está condicionando los calendarios de numerosas promociones inmobiliarias en Extremadura y en buena parte de España. Las empresas advierten de un serio problema de relevo generacional, ya que numerosos profesionales se están jubilando sin que exista una incorporación suficiente de nuevos trabajadores formados en estos oficios.