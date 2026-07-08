Detienen a dos jóvenes en un punto de venta de drogas en la calle La Maya de Badajoz

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer de 28 y 23 años, respectivamente, acusados de regentar un punto de venta de drogas en la calle La Maya de Badajoz.

La operación, denominada 'Maya', se inició en el mes de diciembre por parte del grupo de estupefacientes de Badajoz tras recibir informaciones por diferentes cauces del "constante trasiego" de posibles consumidores de sustancias estupefacientes en la barriada de Pardaleras.

Con estos datos, los investigadores realizaron diferentes gestiones y vigilancias discretas en la zona, en las que pudieron localizar el punto exacto de venta, que en esta ocasión era en la calle La Maya, así como a los presuntos responsables, un hombre y una mujer.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes pudieron comprobar cómo los responsables de este punto de venta cambiaban su 'modus operandi', siempre motivado por las posibles acciones policiales, desplazándose el varón en un patinete para llevar a cabo la venta de las sustancias, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

También robo con violencia

Una vez recopilada toda la información necesaria y con la preceptiva autorización judicial, el pasado 3 de julio registraron el domicilio de ambos detenidos, en el que se intervinieron 154 dosis de heroína, 83 dosis de cocaína, 2,3 gramos de 'Tusi' o cocaína rosa, 185 gramos de marihuana y hachís, 1.500 euros en billetes fraccionados y útiles para la confección de nuevas dosis.

Además, entre los efectos intervenidos en el registro domiciliario, se halló un DNI, una tarjeta de crédito y un juego de llaves de una vivienda a nombre de una persona, quien previamente había denunciado a los detenidos por haber accedido a su domicilio con una copia de llaves, sustrayendo la documentación localizada y haciendo uso de esta posteriormente.

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Por estos motivos, los dos jóvenes, ambos con antecedentes penales, han sido imputados como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, así como de allanamiento de morada y robo con violencia e intimidación. Tras la tramitación del pertinente atestado policial, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.