El expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, ratifica ante el juez que Leire Díez decía hablar por el Gobierno

Joaquín Parra, empresario y expresidente del Club Deportivo Badajoz, ha ratificado en su declaración como testigo ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le pidió información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y el PP a cambio de ayudarle con causas judiciales y que ésta decía hablar en nombre del Gobierno.

Parra también ha ratificado este miércoles ante el magistrado de la Audiencia Nacional que se reunió con la exmilitante del PSOE en un piso en Madrid que ella identificaba como "piso franco del PSOE para reuniones" y que no era una oficina, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Ante el magistrado ha sostenido además, según estas fuentes, que grabó reuniones con Leire Díez y el juez Luis José Sáenz de Tejada y que filtró algunas a la prensa, lo que ha llevado a la fiscal a solicitar que aporte dichas grabaciones, petición que deberá ser acordada por Pedraz.

También ha relatado que Leire Díez le propuso hablar con el alcalde del PSOE en Dos Hermanas en relación a unas tierras que tiene él en esa localidad sevillana para que pudiera construir en ellas y que dijera que iba de parte del ex secretario de Organización Santos Cerdán, según las fuentes.

Este empresario, condenado por delito fiscal en un procedimiento de hidrocarburos, le ha dicho al juez que la exmilitante socialista le pidió información sobre jueces y fiscales, aunque no expresamente sobre la magistrada Beatriz Biedma a quien sí se refirió, sin mencionar su nombre, en su declaración ante la Guardia Civil, cuando sostuvo que la exmilitante le pidió información sobre la magistrada que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

Él entonces puso en contacto a Leire Díez con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, y todos ellos, junto al empresario Javier Pérez Dolset, se vieron en un piso en Madrid al que la exmilitante se refirió como "piso franco del PSOE".

En aquel encuentro, celebrado tras crear un grupo de WhatsApp llamado "Vacaciones y viajes", también se planteó la posibilidad de que Saénz de Tejada asumiera la defensa del hermano de Pedro Sánchez, algo que David Sánchez habría rechazado. Según el relato de esta testigo, la exmilitante instó además a Saénz de Tejada a denunciar a la magistrada Beatriz Biedma.

También le preguntaron por el integrante de la Guardia Civil Antonio Balas, al quien querían "quitar de en medio", según declaró Parra ante la UCO. A cambio, le ofrecían ayuda y Leire Díez dijo tener contacto con dos fiscales, una en Málaga y otra en la Audiencia Nacional.

Parra ha ratificado además el resto de la declaración que prestó como testigo, donde sostuvo que Leire Díez le había instado a poner una denuncia contra Repsol y al preguntarle él si "Pedro" estaba al tanto contestó afirmativamente.

La denuncia finalmente no se materializó porque la condición era que el empresario estuviera representado en todos sus casos por el abogado Jacobo Teijelo, que era "pro-PSOE", según su relato.

Este empresario conoció a Leire Díez, según su relato, a través de Javier Pérez Dolset, y ésta le dijo, al ofrecerle ayuda contra la "situación injusta" que sufría a cambio de información, que "cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar".