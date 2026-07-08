El Festival Ibérico de Cine llega a su ecuador con el cierre del certamen oficial

El Festival Ibérico de Cine llega a su ecuador con la tercera y última sesión del certamen oficial que tendrá lugar este miércoles. Además, el MEIAC acogerá el concierto 'El silencio entre fotogramas', un recital de obras para la pantalla de Pablo Cervantes a las 20.00 horas.

Al igual que las sesiones anteriores, las proyecciones se realizarán de forma simultánea en la terraza del teatro López de Ayala de Badajoz, el patio de Armas de la Torre del Homenaje de Olivenza y el parking Cine Centro de San Vicente de Alcántara a las 22.30 horas. En Badajoz la entrada tendrá un coste de 2 euros y en las otras dos poblaciones el acceso será gratuito hasta completar aforo.

Cierre del certamen oficial

Durante la tercera sesión del certamen oficial, que supondrá su cierre, se proyectarán estos cortometrajes:

Homing, de Elizabeth Atherton y Hansel Rodríguez . En la costa sur de Inglaterra, la mañana de una familia se ve interrumpida. Hay un hombre en el jardín. ¿Necesita ayuda o es una amenaza?

. En la costa sur de Inglaterra, la mañana de una familia se ve interrumpida. Hay un hombre en el jardín. ¿Necesita ayuda o es una amenaza? Chicken Jazz, de Imanol Ruiz de Lara . Teo es un ex trompetista que trabaja en la pollería que su padre le dejó en herencia. Su vida transcurre monótona lejos de los que fueron sus sueños, hasta que Andrea, su ex, aparece con su antigua trompeta.

. Teo es un ex trompetista que trabaja en la pollería que su padre le dejó en herencia. Su vida transcurre monótona lejos de los que fueron sus sueños, hasta que Andrea, su ex, aparece con su antigua trompeta. Polígono X, de Néstor López . Unas canchas de fútbol de barrio. Cinco contra cinco. Rana y su equipo se sienten humillados por los brasileños del barrio de al lado, que llevan tiempo ganándoles.

. Unas canchas de fútbol de barrio. Cinco contra cinco. Rana y su equipo se sienten humillados por los brasileños del barrio de al lado, que llevan tiempo ganándoles. Jervasio, de Davis Rosel y Feliz Bollain . La mañana siguiente a su 27 cumpleaños, Jervasio está de camino al trabajo situado en el extrarradio madrileño, cuando el revisor de turno lo pilla con un abono que no le pertenece.

. La mañana siguiente a su 27 cumpleaños, Jervasio está de camino al trabajo situado en el extrarradio madrileño, cuando el revisor de turno lo pilla con un abono que no le pertenece. La barraca, de Julia Castaño . Bebidas frías, vistas al mar y relax. Así se vive el verano… desde el otro lado de la bandeja. La Barraca reflexiona sobre el trabajo invisible, la dignidad y los límites del aguante.

. Bebidas frías, vistas al mar y relax. Así se vive el verano… desde el otro lado de la bandeja. La Barraca reflexiona sobre el trabajo invisible, la dignidad y los límites del aguante. Noites mais fáceis, de João Pedro Mamede . Inspirada en un haiku de Jack Kerouac —«Llega la tarde / la oficinista / se desabrocha la bufanda»— narra la historia de Ema durante uno de sus primeros turnos de noche en una oficina.

. Inspirada en un haiku de Jack Kerouac —«Llega la tarde / la oficinista / se desabrocha la bufanda»— narra la historia de Ema durante uno de sus primeros turnos de noche en una oficina. Los murciélagos han abandonado el campanario, de Alfonso y Manuel Bernal . En una oscura y solitaria morada escondida en el bosque, conviven en comuna un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos.

. En una oscura y solitaria morada escondida en el bosque, conviven en comuna un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos. In memoriam, de Teresa Bellón y César F. Calvillo. Alicia, una actriz de 40 años en plena crisis, acude a la Academia de Cine a preguntar: «Si yo me muero ahora… ¿Saldría en el IN MEMORIAM de los Goya?»

Recital de cámara 'El silencio entre fotogramas'

El Festival Ibérico de Cine ofrecerá también el miércoles un recital de cámara en el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Pablo Cervantes, compositor de las últimas bandas sonoras de José Luis Garci, hará un recorrido por su obra para la gran pantalla. El recital ‘El silencio entre fotogramas’ comenzará a las 20.00 horas y será interpretado por Beatriz González al piano, Georgina Sánchez al violonchelo y Alfonso Pineda al clarinete. La entrada es gratuita.

Con un formato híbrido entre conferencia y concierto, Pablo Cervantes abordará su método de composición y su relación profesional con el cine. De esta manera, compartirá cómo nacen sus piezas y de qué manera una emoción, una imagen o una escena terminan convertidas en música, acercando al espectador a la historia. Esta adaptación especialmente concebida para el espacio museístico presenta su obra de forma cercana, en la que su melodía cobra protagonismo lejos de la pantalla y del ritmo del montaje cinematográfico.

El festival continúa

Aunque las sesiones del certamen oficial llegan a su fin, el festival seguirá ofreciendo actividades hasta el viernes. El esperado concierto de la Orquesta de Extremadura se realizará el jueves a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz en el que se hará un recorrido por las bandas sonoras del compositor Roque Baños.

La gala de clausura, presentada por Patty Bonet, pondrá punto y final a la 32ª edición del festival. Se celebrará en la terraza del teatro López de Ayala de Badajoz y en ella se hará la entrega de premios.