Aqualia calcula que en agosto pueda terminar la obra de la avenida de Huelva de Badajoz

Los trabajos de sustitución de la red de saneamiento en la céntrica avenida de Huelva de Badajoz comenzaron a principios de marzo. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, calculó entonces que se prolongarían mes y medio o dos meses, el tiempo que permanecería cortado al tráfico y reordenada la circulación en este entorno. Es Aqualia, la concesionaria del servicio municipal de agua, la que ejecuta esta obra del ayuntamiento, que la declaró urgente, por los hundimientos ocurridos en el paseo tras las abundantes lluvias de invierno.

El colector antiguo se encuentra debajo del bulevar central de la avenida, a unos 9 metros de profundidad, y pensaron que mejor sería colocar el nuevo bajo uno de los viales laterales, donde están la Delegación del Gobierno y la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), para evitar tener que levantar las baldosas del paseo si se producían averías. Quién iba a pensar entonces que bajo el asfalto existía un cementerio islámico, donde se han hallado una treintena de esqueletos hasta el momento y se han confirmado varias capas. Sería la extensión del que apareció durante las obras del aparcamiento del Baluarte de Santiago. De tal magnitud son los restos encontrados que, de momento, desde el 4 de junio, las obras están paradas, a la espera de la autorización de Patrimonio. Los dos meses iniciales se han ido a cuatro.

El General Menacho, desde el vial levantado. / A. M. R.

Sin embargo, en Aqualia son optimistas. Ven la luz al final del túnel, aunque no sea ésta una metáfora afortunada. La galería que se iba a sustituir es muy antigua, con más de cien años. Tras los hallazgos arqueológicos, se ha tenido que reformar el proyecto y volver a cambiar el trazado previsto inicialmente. El gerente de Aqualia en Badajoz, José Vicente Moreno, confirma que ya se ha decidido que en lugar de colocar las nuevas tuberías por el vial lateral, la red volverá a circular por debajo del bulevar central, como está ahora, sustituyendo la antigua galería de ladrillo actual por nuevas tuberías de 800 milímetros.

Este trazado será menos problemático, desde el punto de vista arqueológico, puesto que existe una red colocada y es lo que se denomina «terreno alterado», por lo que se entiende que no habrá restos que puedan complicar la apertura. Ya se han hecho las catas y se ha comprobado que no hay restos. Una vez que el ayuntamiento disponga de los nuevos permisos de arqueología, la idea de Aqualia es reanudar las obras. Moreno reconoce que es una cuestión «burocrática», porque los medios para comenzar están todos, pero siguen a la espera de los permisos de Patrimonio (Junta de Extremadura).

El vial abierto donde han aparecido los restos humanos. / A. M. R.

El gerente de Aqualia confía en que no tarden demasiado tiempo y reconoce que el ayuntamiento quiere que se agilice el proceso. Su previsión es terminar los trabajos a principios o mediados de agosto, antes de que termine el verano en todo caso. La decisión de colocar los nuevos tubos debajo del bulevar supondría cerrar todo el vial ahora abierto, tapando el yacimiento en las condiciones que determine Patrimonio.

La cuestión que se tiene que resolver ahora es qué se hace con la escultura del General Menacho, ubicada en medio del bulevar central. Seguramente la tubería pase por debajo sin necesidad de retirar la estatua. Es una cuestión técnica que aún no está cerrada. Se está estudiando para no tener que moverla.

Entrada de la conducción en el bulevar central. / A. M. R.

Por eso se cambió el trazado de la red, para evitar que esto ocurriera. De hecho, una vez que termine la obra de sustitución de la tubería se colocará pavimentación nueva, pues está presupuestada y licitada la conversión en plataforma única.

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«A ver si somos capaces de que nos den los permisos ya y dejar eso rematado, porque es una obra de emergencia», apunta el gerente. Tanto es así que reconoce que está afectando a los vecinos, centros de trabajo y edificios institucionales de la avenida y de la calle la Bomba, pues todos vierten en esta galería. Si está derrumbada, no fluye, retiene agua y se mete en los garajes y sótanos. Ahora está controlada, pero se complicará si llueve. De ahí la urgencia.