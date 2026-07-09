Los 'atardeceres musicales' reconquistan la ribera del Guadiana de Badajoz: "Es la alternativa perfecta para el calor"

Después de siete años de ausencia, los 'Atardeceres musicales' han regresado a la agenda cultural de Badajoz. La iniciativa, que se desarrollará todos los miércoles y jueves a partir de las 21.00 horas, busca dinamizar el ocio en la ciudad durante los meses de verano mediante una programación de conciertos gratuitos al aire libre. El evento tiene lugar en la margen derecha de la ribera del río Guadiana y celebró en la tarde-noche de ayer, 8 de julio, su jornada inaugural con la actuación del cantante Willie Willazo, marcando así el inicio de una temporada que pretende ofrecer alternativas de entretenimiento accesibles para todo tipo de público durante los días laborables.

La vuelta de este ciclo ayuda a la ciudadanía a disfrutar de actividades culturales y puntos de reunión al aire libre y aprovecha para combatir las altas temperaturas y ofrecer un entorno donde familias, jóvenes y visitantes puedan disfrutar de música en directo tras la jornada laboral.

El formato del espectáculo destaca por su sencillez y accesibilidad ya que la ribera del Guadiana funciona como un auditorio natural, eliminando las barreras físicas propias de los recintos cerrados. Esta disposición permite que los asistentes organicen su propio espacio, llevando sillas plegables, mantas o simplemente acomodándose en el césped.

Un plan para los días de diario

Y la respuesta de la ciudadanía no tardó en llegar. En cuanto el sol empezó a desvanecerse, comenzó a llegar gente con sillas, mantas, pícnics e incluso neveras para que no faltara de nada en una noche en la que la gente se olvidó del calor y solo tenía ganas de disfrutar.

Los ciudadanos ven en esta iniciativa el "remedio perfecto" para romper la monotonía de los días laborales. Alejandro Benito y Marina Gallero, que ya asistieron a la primera edición, son claros al definir la importancia de este evento: "Está organizado en días de diario en los que muchas veces estás en casa aburrido", explicó Benito. Además, Gallero añadió que "lo mejor es que vienes a tu aire" y que "con el calor que hace es el mejor plan para estos días". Por último, Benito afirmó que para él "tener un evento musical gratuito y al aire libre es la alternativa perfecta".

En este sentido, Aroa García, que también asistió a la primera edición realizada en el año 2017, valoró el cambio de aires que ofrece la orilla del río. "Buscas algo diferente. Tomar el aire con música en directo, el buen entorno, juntarte con amigos y familia y olvidarte un poco del calor", declaró. Para ella, la clave reside en la capacidad del evento para "transformar" la orilla del río en un punto de "desconexión absoluta".

Un espacio para la convivencia: picnic y música

El componente social es, sin duda, uno de los motores para el regreso de esta iniciativa. Al ser en un espacio abierto, las barreras y las distancias entre las personas se reducen, algo que Doris Arena, que ya había asistido a la primera edición, destacó al observar la mezcla del público que se congregó junto al río. "Al ser al aire libre, no te encierras en una sala y puedes compartir con gente de toda la ciudad, no solo de tu barrio. Se genera una comunidad y esto hace que se rompan ciertas fronteras". Además, Arena afirmó que ya tiene marcada la cita en el calendario: "Voy a venir cada miércoles. Es un compromiso con la ciudad y además está chulo".

Esta facilidad para acudir en familia también ha sido un placer para quienes son de fuera de la ciudad. Ana Correro, proveniente de Huelva, resaltó lo "sencillo" que resulta integrar este plan aunque sea con niños: "Es una iniciativa brillante y muy compatible para venir con niños. Con las temperaturas que tenemos en verano, tener este punto de encuentro al lado del río es una idea que debería hacerse todos los años".

De la misma forma, Elena Picado enfatizó que este evento "no solo es música" sino una puesta en valor del entorno rural de la ciudad. "Es un sitio que te permite venir con los mas pequeños y que ellos disfruten tanto como tú. Es un entorno muy bonito, y debemos aprovechar los recursos que tiene nuestra ciudad".

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Por su parte, Begoña Narro y Mercedes Sánchez, que han acudido este año por primera vez tras conocer la propuesta, describieron la sensación de comodidad y relajación que se vive al caer el sol: "Pasar una noche veraniega al lado del río, con tu picnic en un sitio chulo y escuchando buena música es un verdadero planazo". Mercedes, que aportó su visión como profesora de música, subrayó que la magia del evento no depende de la fama del artista, sino de la "calidad del entorno".