La Carrera por la Justicia Gratuita volverá a recorrer Badajoz el 17 de julio

Badajoz acogerá el próximo 17 de julio, a partir de las 21.00, la IX Carrera Popular por la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo de la ciudad que volverá a combinar la práctica deportiva con la defensa de la labor que desempeñan los abogados del turno de oficio.

Organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz (ICABA) con la colaboración del Ayuntamiento, la prueba contará con un recorrido de cinco kilómetros, con salida desde Puerta de Palmas y llegada en la margen derecha del río Guadiana. Las inscripciones tienen un coste de cinco euros para adultos y tres euros para la categoría infantil.

Durante la presentación del evento, el concejal de Deportes, Juan Parejo, animó a los aficionados al atletismo popular a sumarse a la prueba y destacó el crecimiento del circuito de carreras de la ciudad. «Esta carrera supone el broche a una temporada que daba inicio en septiembre y en la que hemos disfrutado de más de 20 pruebas populares en la ciudad», señaló, poniendo en valor la consolidación de este tipo de eventos y su capacidad para fomentar la actividad física entre personas de todas las edades.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, incidió en el carácter reivindicativo de la iniciativa. Según explicó, la carrera pretende visibilizar la importancia del turno de oficio en un momento que calificó de «crítico» para el colectivo. «Esta carrera es una efeméride importante para nosotros porque sirve para reivindicar el papel del abogado del turno de oficio», afirmó.

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La organización espera repetir la buena participación de ediciones anteriores en una prueba que se ha convertido en una de las citas tradicionales del verano deportivo pacense. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la plataforma especializada Pulsaciones.net.