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El centro social del Gurugú atiende este verano a 60 menores de medio centenar de familias

El proyecto, financiado por Fundación CB, ofrece desayunos, comidas, refuerzo educativo y actividades de ocio hasta el 28 de agosto

El objetivo principal es facilitar a las familias del barrio conciliación en época estival

Monitores preparando el reparto de comida.

Monitores preparando el reparto de comida. / Diego Rubio Paredes

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Pablo Barba

Badajoz

El centro social del Gurugú vuelve a funcionar este verano como recurso de apoyo para menores y familias de Badajoz. El proyecto, que se desarrolla desde 2012, comenzó el pasado 1 de julio y permanecerá activo hasta el 28 de agosto con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y promover hábitos de alimentación saludable entre los niños y adolescentes que participan.

Manuel Álvez, coordinador del centro social Gurugú, explica que este proyecto está financiado por Fundación CB y cuenta también con la colaboración del Banco de Alimentos y Cash El Corte. Este año atiende a 60 menores, pertenecientes a unas 50 familias, una cifra que refleja la importancia de este recurso durante los meses de verano, cuando muchos hogares pierden el apoyo que supone el comedor escolar.

"El objetivo principal es ofrecer a las familias del barrio conciliación en época estival", señala Álvez. A ello se suma el trabajo con los menores para fomentar buenos hábitos de alimentación tanto en los desayunos como en las comidas. El servicio es gratuito para las familias y se integra dentro de una actividad más amplia que combina atención social, educación y ocio.

Refuerzo y ocio saludable

El comedor no se limita a cubrir una necesidad alimentaria. Cada jornada incluye un tiempo de refuerzo educativo, con tareas adaptadas al nivel de cada menor, y después actividades de ocio y convivencia. "No solamente trabajamos la alimentación saludable, sino que durante toda la mañana intentamos que tengan un espacio de ocio saludable, donde trabajamos valores de compañerismo y esfuerzo", explica el coordinador.

Monitora sirviendo agua en el Centro Social

Monitora sirviendo agua en el Centro Social / Diego Rubio Paredes

Los menores dedican cada día alrededor de una hora u hora y cuarto a tareas de refuerzo, con materiales preparados por el propio equipo del centro. Después comienza la parte de campamento urbano, con actividades en parques y jardines de Badajoz, participación en el programa municipal 'Vive el Verano', salidas a la piscina dos días por semana y propuestas culturales.

Entre las actividades previstas este año figuran excursiones a Matalascañas, a las piscinas naturales de La Codosera, al Museo Histórico-Etnográfico y las instalaciones deportivas de Villafranca de los Barros, a las piscinas municipales de Almendralejo, y, como novedad, una visita a la Asamblea de Extremadura en Mérida. Los menores también han participado estos días en el Festival Ibérico de Cine.

Lista de espera

La mayoría de los usuarios proceden del Gurugú, principalmente por cercanía, aunque el centro también atiende a familias de otros puntos de Badajoz, como San Fernando, San Roque o Valdepasillas. El rango de edad es amplio: desde menores que comienzan la etapa de Primaria, con cinco o seis años, hasta jóvenes que terminan Bachillerato o algún ciclo formativo.

El equipo está formado durante el año por cuatro personas: dos profesionales de la educación y dos monitores de ocio y tiempo libre, uno de ellos también técnico de cocina. En verano se incorporan además una cocinera, dos trabajadoras de apoyo y personal voluntario. En total, entre personal contratado y voluntarios, participan unas 10 o 12 personas.

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Aun así, el centro reconoce que no puede atender todas las solicitudes. Alvez señala que mantienen una lista de espera de entre 30 y 40 menores, tanto en verano como durante el curso, porque no cuentan con recursos humanos ni materiales suficientes para ampliar el servicio con garantías. También apunta necesidades en las instalaciones, ya que el edificio data de 1975 y requiere mejoras en la cocina y en los aseos.

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