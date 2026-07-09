Las depuradoras de Alburquerque y San Vicente de Alcántara incorporan placas solares para reducir su consumo electrico

Las depuradoras de Alburquerque y San Vicente de Alcántara han incorporado instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo dentro de la estrategia de Promedio para reducir el consumo eléctrico de la red en este tipo de infraestructuras. Las nuevas plantas solares permitirán aprovechar la energía generada en los propios procesos de depuración de aguas residuales, dentro de una línea de trabajo orientada al ahorro energético y la sostenibilidad.

La actuación ha supuesto una inversión conjunta de 93.000 euros. En el caso de Alburquerque, la instalación cuenta con una potencia máxima de 50,15 kilovatios, mientras que en San Vicente de Alcántara alcanza los 66,60 kilovatios. Según las previsiones del consorcio provincial, entre el 70 y el 80 por ciento de la energía producida se utilizará en los propios procesos de depuración del agua.

Ahorro y autoconsumo

El objetivo de estas instalaciones es reducir la dependencia de la red eléctrica y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible. Según explica Jorge Morgado, responsable de comunicación del Consorcio Promedio, la energía generada por las placas se consumirá directamente en las propias depuradoras, al tratarse de un sistema de autoconsumo. Morgado señala que las plantas podrán adaptar parte de sus periodos de funcionamiento a las horas de mayor irradiación solar, con la activación de equipos y bombas en los momentos de mayor producción fotovoltaica. De esta forma, se busca aprovechar mejor la energía solar generada en cada instalación.

EDAR de Alburquerque / Diputación de Badajoz

El consorcio Promedio gestiona actualmente 71 estaciones depuradoras en la provincia. De ellas, 53 ya cuentan con placas solares, dentro de una línea de trabajo orientada a contener el gasto energético y disminuir la huella de carbono asociada al tratamiento de aguas. Morgado recuerda además que esta medida forma parte de la estrategia de la Diputación de Badajoz está impulsando en el ciclo del agua, tanto en abastecimiento como en depuración

Más de 3.000 MWh al año

El conjunto de las instalaciones solares incorporadas a las depuradoras gestionadas por Promedio alcanza una producción anual superior a 3.000 megavatios hora, una cantidad equivalente a 900 viviendas, y que permite cubrir ya más del 55 por ciento del consumo eléctrico de estas instalaciones. Con actuaciones como las de Alburquerque y San Vicente de Alcántara, el consorcio continúa extendiendo el uso de energías renovables en servicios básicos vinculados al ciclo integral del agua

Noticias relacionadas

Además de reducir la dependencia de la red eléctrica, la instalación supondrá un ahorro de costes. Según Morgado, ese ahorro puede facilitar que los recursos se reinvertían en futuras mejoras de las propias instalaciones.