Enferman dos de los bomberos de la Diputación de Badajoz que han estado en Venezuela

Volvieron hace cinco días de Venezuela y desde entonces no han cesado los gestos de reconocimiento y cariño. Los bomberos de la Diputación de Badajoz que estuvieron una semana en Venezuela trabajando en la búsqueda de víctimas entre los escombros han pasado un reconocimiento médico y ha coincidido con que dos de ellos (son diez) han presentado síntomas compatibles con la incubación de algún virus, que está requiriendo seguimiento. Ninguno reviste gravedad aunque uno de los bomberos está ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz, según ha informado este jueves Luis Moreno Narváez, sargento jefe de guardia del Cepei, tras el recibimiento que han tenido este jueves en la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz.

Todo el grupo sigue procesando la experiencia vivida tras los terremotos e intentando adaptarse "a una vida que es para disfrutarla, pues viendo lo que hemos visto te hace pensar que hay que saber apreciar a lo que tenemos", manifiesta Moreno Narváez. Es normal que sigan dando vueltas a escenas que se han quedado retenidas en su memoria. "Situaciones que no hemos podido resolver, aquí todo se saca para adelante, pero allí era prácticamente imposible por las circunstancias en las que se encontraban los edificios, piensas que podías haber hecho más, aunque poco a poco te vas dando cuenta de que no podía ser", reflexiona.

Con fiebre alta

Este sargento ha sido el que ha contado que una vez que llegaron a España, el servicio les tenía preparado un reconocimiento médico y dos de los compañeros presentaban síntomas. Ambos están sometidos a seguimiento médico y uno permanece hospitalizado. Según cuenta, creen que es un virus, pero aún se está sometiendo a pruebas. El principal síntoma es fiebre alta. Ya venía de Venezuela con agotamiento y le costaba realizar esfuerzos. Está ingresado hasta saber los motivos. El otro compañero también presenta síntomas, con fiebre. Ambos han experimentado mejoría.

Además, el Cepei les ha ofrecido apoyo psicológico si alguno considera que lo necesita.

El alcalde de San Vicente de Alcántara y vicepresidente del Cpei, Andrés Hernáiz de Sixte, también ha estado en la recepción y ha confirmado que la hospitalización es preventiva por los síntomas que presenta y que no se sabe a qué obedecen. Explica que el bombero ingresado sufre algunas taquicardias pero "no reviste gran importancia por ahora".

El equipo de rescate de la Diputación de Badajoz se organizó en 2008 y desde entonces ha acudido a distintas misiones de atención de emergencias nacionales e internacionales, desde el volcán de las Palmas, a la Dana de la Comunidad Valenciana y ahora en Venezuela. "Nosotros estamos dispuestos a actuar en cualquier momento", ha defendido Hernáiz.