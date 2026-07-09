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32ª edición del Festival Ibérico de Cine

El certamen oficial llega a su fin tras disfrutar de historias españolas y portuguesas en la gran pantalla

Se proyectaron un total de 22 cortometrajes en Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara, donde el público pudo elegir su favorito

Filipe Amorim junto al director del Festival Ibérico de Cine, Francisco Espada, en la segunda proyección del certamen oficial.

Filipe Amorim junto al director del Festival Ibérico de Cine, Francisco Espada, en la segunda proyección del certamen oficial. / A.V.T.

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Andrea Vaca

Badajoz

El Festival Ibérico de Cine puso fin anoche a las proyecciones de su certamen oficial tras tres jornadas en las que el público de Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara pudo disfrutar de 22 cortometrajes producidos en España y Portugal. La cita volvió a tender puentes culturales entre ambos países a través de una selección marcada por la diversidad temática y estilística.

Primera noche

La primera sesión estuvo condicionada por un competidor inesperado: el encuentro de fútbol entre España y Portugal, que restó parte de la afluencia prevista. Aun así, los asistentes pudieron disfrutar de una programación integrada por ‘El príncipe nigeriano’, ‘Rui Carlos’, ‘Pinchu es así’,' ‘A fronteira azul’, ‘Montecarlo 67’, ‘Señuelo’ y ‘Una vocal’.

Durante la presentación, el director del festival, Francisco Espada, bromeó con la coincidencia entre el certamen y el partido. “Parece una ironía del destino que justo cuando inauguramos un festival ibérico de cine haya una eliminatoria de fútbol entre los dos países participantes en el certamen”, señaló antes de presentar a varios de los cineastas invitados.

La portuguesa Margarida Paias agradeció que su cortometraje ‘Rui Carlos’ fuera seleccionado en el festival y esperó que el público disfrutara de él. Mientras tanto María Zaragoza, guionista de la película de animación ‘Pinchu es así', acudió acompañada de un peluche del protagonista canino de la historia. De esta manera, explicó que la obra reflexiona sobre cómo las personas justifican comportamientos injustificables cuando sienten afecto por quienes los cometen.

También intervino Dinis M. Costa, director de ‘A fronteira azul’, un proyecto en el que trabajó durante varios años y que, aunque es una producción portuguesa, fue rodado en Almería. El cineasta explicó que el cortometraje aborda la crisis migratoria en el Mediterráneo desde la perspectiva de Europa. Por su parte, Rubén Guindo presentó ‘Montecarlo 67’, cortometraje inspirado en una anécdota relacionada con la historia del cine y a través de la que explora la competitividad y el compañerismo dentro de la industria audiovisual.

Segunda proyección

La segunda sesión reunió títulos como ‘Pordentro, ‘El fantasma de la quinta’, ‘Agente inmobiliario sem casa para viver’, ‘Disseció d’una incoherència en crisi’, ‘Cão sozinho’, ‘La última canción’ y ‘Cara de cona’. Entre los invitados destacó Filipe Amorim, director, guionista y protagonista de ‘Agente inmobiliario sem casa para viver’, quien explicó que para preparar su personaje llegó a infiltrarse como un auténtico agente inmobiliario sin revelar a muchas personas que en realidad era actor.

Tercera y última cita cinéfila

La última sesión de las proyecciones fue especialmente concurrida tanto de público como de cineastas invitados. El programa incluyó ‘Homing’, ‘Chicken Jazz’, ‘Polígono X’, ‘Jervasio’, ‘La barraca’, ‘Noites mais facéis’, ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’ e ‘In memoriam’.

Julia Castaño, directora de ‘La barraca, destacó el carácter colectivo de una producción realizada con escasos recursos y gracias a la colaboración de amigos y compañeros cineastas. João Pedro Mamede, director de ‘Noites mais facéis’, confesó que procede del mundo del teatro y que este cortometraje ha sido, en cierto modo, su particular escuela de cine.

Uno de los momentos más singulares de la noche llegó con la intervención de José Antonio Jiménez, guionista de ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’, quien celebró poder ver por primera vez la obra en una proyección al aire libre. “Es un corto de vampiros y la oscuridad es muy importante”, señaló, destacando el valor añadido de contemplarlo bajo el cielo nocturno.

La sesión concluyó con la presentación de ‘In memoriam’, una comedia dirigida por Teresa Bellón y César F. Calvillo. Este último explicó que la película rinde homenaje a los numerosos actores o actrices que no viven de ello y que están buscando una oportunidad en este mundillo para poder gritar con la boca bien grande que son actores sin que la gente los desacredite. 

Noticias relacionadas y más

Al finalizar la última proyección, el público que hubiera asistido a las tres sesiones del certamen oficial podía votar el cortometraje que más le hubiera gustado, el cual recibirá en la gala de clausura de este viernes el premio del público. Un gesto que convierte a los espectadores en parte del certamen y que añade un reconocimiento especialmente valioso para los creadores, un galardón directo de quienes se sientan frente a la pantalla.

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