El Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge "Pinceladas de nuestra tierra", de Ramón Fernández

El Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge desde este jueves la exposición temporal "Pinceladas de nuestra tierra", dedicada al pintor pacense Ramón Fernández Díez. La muestra reúne 58 obras realizadas en distintas técnicas, como óleo, acuarelas y plumillas, en las que el autor retrata lugares reconocibles de Badajoz y también otros rincones de Extremadura.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 28 de agosto, funciona como un homenaje a un pintor autodidacta, que dedicó buena parte de su vida a la pintura. Fernández Díez, nacido en 1928 y fallecido en 2018, no tuvo formación artística reglada, pero mantuvo durante toda su vida una relación constante con la pintura, primero en sus ratos libres y, tras su jubilación, de una forma mucho mas intensa.

Durante la inauguración, el concejal de Cultura José Antonio Casablanca destacó el carácter local de la muestra y señaló que se trata de una exposición "muy de aquí", porque permite reconocer en los cuadros distintos espacios de la ciudad. También subrayó que, a través de su obra, puede verse la evolución de Badajoz y de algunos de sus rincones más conocidos.

Entre los lugares representados aparecen enclaves como la Puerta de Palmas, la Catedral de San Juan Bautista, la plaza de San Francisco, la avenida de Huelva o el parque de Castelar, además de calles, edificios, plazas, puentes y paisajes urbanos que forman parte de la memoria visual de la ciudad.

Un pintor autodidacta

Ramón Fernández fue recordado en la presentación como un pintor cercano, autodidacta y constante, que trabajó durante años sin dedicarse profesionalmente al arte. Durante el acto se destacó especialmente su trabajo con la acuarela y la plumilla, técnicas que utilizó para reproducir escenas urbanas, paisajes, marinas, bodegones y estampas de los lugares que visitaba.

Arturo Fernández contempla las obras de su hermano Ramón / P. B.

La muestra actual recoge una parte de ese legado, que su familia ha ido conservando, ordenando y difundiendo durante los últimos años. Según se explicó en la inauguración, la obra del autor ha sido objeto de exposiciones anteriores, algunas de ellas con fines solidarios, como una muestra a beneficio de las religiosas del convento de las Descalzas y otra destinada al Banco de Alimentos de Badajoz.

“Dejó Badajoz pintado”

La hija del autor, Marisol Fernández, agradeció durante el acto la cesión temporal de las obras por parte de familiares y particulares, así como el apoyo del Ayuntamiento y del museo para reunirlas en esta exposición. En su intervención, recordó que su padre sentía cierto pudor por no haber contado con estudios artísticos, aunque siempre cultivó su talento con trabajo y constancia.

Marisol explicó que Ramón Fernández trabajó durante toda su vida y que esperaba los fines de semana para poder pintar. Tras jubilarse, añadió, se volcó por completo en la pintura y llegó a organizar sus jornadas en torno a ella: por la mañana dibujaba y por la tarde pintaba.

La hija del pintor resumió el sentido de la muestra con una frase que recoge el vínculo entre el autor y la ciudad: “Mi padre dejó para siempre Badajoz pintado”. A su juicio, esta exposición supone un homenaje sencillo y sentido a una persona que miró la ciudad desde la cercanía y que la convirtió en uno de los grandes motivos de su obra.

Noticias relacionadas

La exposición “Pinceladas de nuestra tierra” permanecerá abierta en el Museo de la Ciudad Luis de Morales hasta el 28 de agosto.