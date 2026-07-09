'Música para mirar': La Orquesta de Extremadura interpreta a Roque Baños en Badajoz

Año tras año, el Festival Ibérico de Cine incluye en su programación un concierto de música de cine. La Orquesta de Extremadura -OEx- vuelve a ser la protagonista de la cita musical que se celebra hoy a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. En esta 32ª edición, el concierto 'Música para mirar' está dirigido por su director titular y artístico, Roberto Forés, y cuenta con el apoyo de Fundación Caja Badajoz.

El repertorio musical en esta ocasión se centra en la obra de Roque Baños, famoso compositor que ha trabajado con directores de renombre como Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia o Santiago Segura. Además, el recital acogerá en primicia el estreno mundial de una partitura de 'Torrente, presidente'.

Gran parte del imaginario sonoro del cine español contemporáneo ha sido creado por Roque Baños, logrando incluso posicionarse como compositor cinematográfico a nivel internacional. Su obra se caracteriza por moverse entre el intimismo melódico y la tensión psicológica. La orquesta en esta interpretación debe cambiar constantemente de registro, estilo y emoción. Aunque cada obra de Roque Baños es única, el director les confiere a todas la capacidad de convertir las imágenes en memoria emocional para el espectador.

Un repertorio de película

La Orquesta de Extremadura abordará una selección de obras que exige una continua transformación estilística, desde la delicadeza emocional de 'Carreteras secundarias' o 'Segunda piel' hasta la potencia rítmica y la densidad orquestal de 'The Commuter'.

El programa musical recorre algunos de los títulos más emblemáticos de la obra de Roque Baños. El compositor ha puesto banda sonora a una filmografía altamente reconocible: 'La comunidad', 'Las 13 rosas', 'Los dos lados de la cama' o 'Cantinflas'. También habrá espacio para 'Los crímenes de Oxford', 'Las viudas de los jueves' y el filme internacional 'In the Heart of the Sea'. El toque de humor lo pondrán títulos como 'Muertos de risa', 'A todo tren', 'Padre no hay más que uno' y 'Torrente, presidente', que se escuchará por primera vez en concierto sinfónico.

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla online de la Orquesta de Extremadura y físicamente en el Palacio de Congresos de Badajoz por un precio de 12 euros. Los abonados al Festival Ibérico de Cine y a la OEx pueden disponer de un descuento de 3 euros al adquirir su entrada, por lo que tendría un coste de 9 euros. Para beneficiarse del descuento, deberán presentar el ticket específico entregado al comprar el abono, ya sea en taquilla o al acceder con la entrada online, ante el personal encargado de validar las entradas.