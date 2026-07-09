El nuncio papal en España protagonizará una visita institucional “al más alto nivel” en Mérida y Badajoz.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo ha anunciado que ha cursado una invitación oficial al nuncio papal en España para que realice una visita institucional a la archidiócesis. Este encuentro coincidirá temporalmente con la apertura del Año Jubilar por el 750º aniversario de la Catedral San Juan Bautista y la puesta en marcha de la nueva hoja de ruta pastoral de la diócesis.

Rodríguez Carballo ha explicado que la visita se gestó inicialmente “de viva voz” durante una reciente entrevista personal que mantuvo con el representante del Papa. Tras manifestar el nuncio su total disponibilidad para asistir, el Arzobispado formalizó el procedimiento mediante una carta de invitación.

La previsión manejada por la archidiócesis es que esta visita institucional se concentre en torno a las fechas de la festividad de Santa Eulalia, dividiéndose en dos momentos principales repartidos entre las sedes de Mérida y Badajoz. El arzobispo ha calificado este viaje como un acontecimiento de enorme relevancia por tratarse de la máxima representación del Santo Padre en España. Los detalles definitivos de la visita se comunicarán a medida que se concreten.

El 750º aniversario de la Catedral de Badajoz y el Año Jubilar

El marco histórico que coincidirá con esta visita es el 750º aniversario de la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz, que comenzará el próximo 17 de septiembre y se prolongará durante doce meses bajo la declaración del Año Jubilar.

El objetivo de las autoridades eclesiásticas es involucrar a toda la sociedad civil e institucional en esta celebración, que conmemora la consagración del edificio en el año 1276. Como ya informó este medio, el programa de actos de la archidiócesis coordinado por el arzobispo, el deán Pedro Fernández Amo y el fabriquero Juan Román, plantea poner en valor la catedral desde perspectivas históricas, artísticas, religiosas y de conservación patrimonial.

Entre los proyectos previstos por la organización para este año conmemorativo se encuentra la apertura de la Puerta Santa, exposiciones culturales, conciertos de la Orquesta de Extremadura y el rescate de una partitura de 1801 encargada por Manuel Godoy. Asimismo, las actividades incluirán la rehabilitación de la Capilla de la Magdalena, la implantación de un gemelo digital para la prevención del edificio y la creación de un fondo de solidaridad gestionado por Cáritas diocesana.

Una hoja de ruta con un límite de tres años

Esta programación cultural y diplomática se desarrollará en paralelo a la aplicación de la nueva hoja de ruta diocesana que se extenderá entre los años 2026 y 2029. Bajo el lema “Alegraos con la esperanza”, el arzobispo ha detallado que este plan no es un documento cerrado, sino un “proceso vivo” fruto de un trabajo asambleario y sinodal recogido a través de cinco asambleas celebradas con jóvenes, laicos, sacerdotes y consagrados durante el curso pasado

Rodríguez Carballo ha aclarado que la duración del plan pastoral se ha limitado a un periodo de tres años debido a que al cumplir 75 años de edad, todos los obispos de la Iglesia católica tienen la obligación de presentar su renuncia formal ante el Papa.

Por eso mismo, el arzobispo ha especificado que ha preferido acortar la vigencia del proyecto para evitar que su sucesor llegue con una estrategia diocesana cerrada o un marco de trabajo obligatorio que no comparta o que no considere oportuno para la diócesis.

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Estructura del plan

La hoja de ruta de la archidiócesis responde a la preocupación de anunciar el Evangelio en medio de la sociedad actual extremeña. El plan se organiza de forma progresiva en tres etapas anuales: un primer curso dedicado al encuentro fundamental con Jesucristo (2026-2027), un segundo año volcado en la valoración de la vocación cristiana (2027-2028), y un tercer periodo centrado en el encuentro con los demás en el mundo (2028-2029).