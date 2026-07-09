El PSOE de Badajoz cuestiona el calendario de la Ronda Sur, tras tres años de anuncios

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, considera positivo que la Junta de Extremadura haya reanudado la tramitación de las expropiaciones necesarias para desarrollar el tramo II de la Ronda Sur, "un paso imprescindible para que esta infraestructura pueda seguir avanzando". Sin embargo, los socialistas advierten de que este movimiento administrativo "no despeja las dos grandes incógnitas que siguen pesando sobre el proyecto: si el calendario previsto es realmente viable y si el presupuesto anunciado responde al coste real que tendrá finalmente la obra".

El Grupo Socialista recuerda que es la propia Junta la que reconoce, en el anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que el procedimiento expropiatorio no pudo iniciarse por falta de disponibilidad presupuestaria, circunstancia que mantuvo paralizado el expediente durante este tiempo. Por lo tanto, "cuando en abril de 2025 la Junta de Extremadura trasladó a los medios de comunicación que el expediente seguía avanzando resultó ser falso", aduce la portavoz.

Para González, este reconocimiento obliga a ir más allá del anuncio realizado estos días y a analizar el conjunto del proyecto. Tres años después de llegar al Gobierno de Extremadura, el principal balance visible de la Junta en la Ronda Sur sigue siendo administrativo, según el PSOE. El expediente ha avanzado entre proyectos, publicaciones oficiales y trámites, pero la obra continúa sin empezar y el Gobierno regional sigue pidiendo confianza sobre objetivos que viene incumpliendo y que erosionan su credibilidad.

La publicación del anuncio supone un paso necesario, "pero insuficiente". Porque los socialistas consideran que la Ronda Sur "acumula demasiados años de anuncios y demasiados retrasos como para dar por resuelto un proyecto que sigue pendiente de demostrar que puede ejecutarse en los plazos y con el presupuesto anunciados".

Previsiones económicas invariables

El PSOE expresa, por otro lado, serias dudas sobre la planificación económica del proyecto. A su juicio, resulta "difícilmente creíble" que una infraestructura de esta magnitud mantenga prácticamente las mismas previsiones económicas después de años de retrasos y de un fuerte incremento de los costes de construcción, de los materiales, de la energía y de la contratación pública.

Silvia González recuerda que la experiencia reciente demuestra que los grandes proyectos públicos terminan necesitando importantes revisiones económicas cuando su ejecución se prolonga durante años. Por ello consideran imprescindible que la Junta revise el coste real de la actuación y adapte tanto el presupuesto como las anualidades previstas a la situación actual del mercado, "evitando que la Ronda Sur vuelva a convertirse en una sucesión de modificaciones y nuevos retrasos".

Los socialistas insisten en que Badajoz necesita que la Ronda Sur "deje definitivamente de ser una infraestructura proyectada para convertirse en una infraestructura ejecutada". La Junta debe concentrar todos sus esfuerzos en acelerar la obra, según el PSOE. "El tiempo de las previsiones ha terminado".