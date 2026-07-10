Las bibliopiscinas regresan en Badajoz con más de 4.000 libros

Las bibliopiscinas de Badajoz han abierto este viernes 10 de julio una nueva edición en las piscinas municipales de La Granadilla y San Roque, donde permanecerán en funcionamiento hasta el próximo 4 de septiembre. El servicio, impulsado por la Concejalía de Cultura vuelve a sacar la lectura de las bibliotecas para acercarla a uno de los espacios de ocio más frecuentados durante el verano.

Los usuarios podrán acceder a más de 2.500 títulos en la bibliopiscina de La Granadilla y a más de 1.500 en la de San Roque. La oferta se completa con prensa nacional y deportiva, revistas de distintas temáticas, una ludoteca y un servicio gratuito de préstamo que funciona como en ediciones anteriores, dejando una prenda como depósito hasta la devolución del material.

"Queremos acercar nuevamente la cultura a los espacios donde los ciudadanos disfrutan de su tiempo de ocio", señaló el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, durante la presentación de la iniciativa. El edil destacó que el objetivo es que familias y grupos de amigos puedan combinar una jornada de piscina con la lectura o la participación en las actividades organizadas.

Cuentacuentos y talleres

La programación incluye talleres, manualidades y cuentacuentos dirigidos a todas las edades, aunque este año muchas de las actividades estarán centradas en el reciclaje. Además, monitores se encargarán de dinamizar el espacio con diferentes propuestas de animación a la lectura cada tarde.

El ajedrez, entre las actividades de verano. / Diego Rubio Paredes

El servicio continúa creciendo en participación. Según explicó Casablanca, durante la pasada edición se registraron alrededor de un centenar de usuarios más que el año anterior y cerca de 500 préstamos adicionales respecto a 2024, unos datos que, a su juicio, reflejan el interés que despierta esta iniciativa entre los bañistas.

El concejal también agradeció la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes y del personal del Servicio de Cultura, así como el trabajo de los monitores que hacen posible una actividad que cumple ya 24 años y que el próximo verano alcanzará su vigésimo quinto aniversario.

Noticias relacionadas

Las bibliopiscinas permanecerán abiertas todos los días en horario de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los talleres, cuentacuentos y el resto de actividades de animación se desarrollarán entre las 18.30 y las 19.30 horas.