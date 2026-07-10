Espacios Educativos Saludables: el programa de verano que acompaña a menores de 24 localidades de Badajoz

Cruz Roja ha puesto en marcha una nueva edición de Espacios Educativos Saludables, un programa de verano que llega a 35 localidades de la región con el objetivo de ofrecer apoyo socio-educativo y actividades lúdicas y culturales a menores de entre 5 y 12 años pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social. En concreto, 24 de esos municipios se encuentran en la provincia de Badajoz, entre ellos Alburquerque, Fregenal de la Sierra, Montijo, Quintana de la Serena o la propia capital provincial.

En total, unos 1.020 niños y niñas de la región, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad, podrán disfrutar de actividades orientadas a favorecer su crecimiento personal. Esta nueva edición de la iniciativa comenzó el pasado miércoles 1 de julio y está gestionada por Cruz Roja Extremadura y financiado por la Consejería de Desregularización, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura.

A través de este proyecto, que forma parte de las medidas dirigidas a prevenir la pobreza infantil y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival, se pone a disposición de los participantes un entorno seguro, estable e inclusivo. El objetivo es que estos menores puedan desarrollar actividades que les permitan reforzar su autonomía y adquirir herramientas útiles para su vida diaria.

Aunque estas propuestas están dirigidas principalmente a niños y niñas de entre cinco y doce años, también podrán incorporarse menores de cuatro y trece años cuando participen junto a un hermano o hermana o cuando las circunstancias personales o familiares así lo aconsejen.

La iniciativa

Con catorce años de trayectoria, Espacios Educativos Saludables se ha consolidado como uno de los programas de referencia de Cruz Roja en la región. Su desarrollo es posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar, en el que desempeñan un papel fundamental alrededor de 120 personas técnicas y voluntarias. Además, en cada nueva edición del programa, se crean unos 100 empleos nuevos.

El programa también incorpora propuestas relacionadas con la promoción de hábitos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente, además de talleres destinados a potenciar las habilidades personales y sociales de los menores. Junto a ello, se desarrollarán actividades de ocio educativo mediante juegos cooperativos, dinámicas al aire libre y otras iniciativas adaptadas a cada grupo de edad.

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Cruz Roja lleva 160 años trabajando en colaboración con administraciones públicas y entidades privadas para tratar de proteger la dignidad y mejorar la vida de las personas, ofreciendo ayuda a través de proyectos como Espacios Educativos Saludables.