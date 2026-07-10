Denuncian que Educación no renueva la comisión de servicio a profesionales del aula TEA del San Roque y del San José de Calasanz de Badajoz

La Federación de Autismo de Extremadura denuncia públicamente la denegación de las comisiones de servicio a los tres profesionales que hasta ahora desempeñaban su labor en el Aula TEA del instituto San Roque de Badajoz. Aseguran que es una decisión que supondrá un "grave perjuicio" para el alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) que recibe atención especializada en este recurso educativo.

La organización asegura que algunos de estos profesionales llevaban hasta 16 años trabajando de forma continuada con los estudiantes del Aula TEA, convirtiéndose en figuras de referencia tanto para los propios alumnos como para sus familias. La Federación considera que la salida simultánea de todo el equipo rompe la estabilidad que necesitan estos jóvenes y pone en riesgo la continuidad de un modelo de atención basado en la experiencia, la confianza y el conocimiento individualizado de cada caso. Idéntica situación vive otra docente del Aula TEA del colegio San José de Calasanz de la capital pacense. La única profesional que estaba trabajando efectivamente en el recurso, ya que la otra persona que la compone se encuentra de baja.

Preocupación de las familias

El presidente de la Federación de Autismo de Extremadura, Rafael Hernández, explica que la preocupación de las familias afectadas de ambos centros es máxima: "Estos alumnos necesitan profesionales que los conozcan y sepan cómo actuar ante situaciones complejas. Cambiar de golpe a todo el equipo puede generar un problema muy serio", afirma.

Según detalla, los estudiantes atendidos en este recurso presentan necesidades educativas específicas y, en algunos casos, importantes alteraciones de conducta que requieren una intervención altamente especializada. "Hay alumnos con situaciones muy delicadas que necesitan una supervisión constante. Los profesionales actuales llevan años trabajando con ellos y saben reconducir esas conductas gracias a su experiencia", sostiene.

La federación cuestiona los motivos de la decisión

La denegación de las comisiones de servicios se habría producido, según la información trasladada por los propios docentes a la federación, tras un informe desfavorable emitido por la Inspección Educativa. Sin embargo, Rafael Hernández asegura que ni los profesionales afectados ni las familias han podido conocer el contenido de ese documento.

"Lo que queremos saber es en qué se basa ese informe. Los equipos directivos apoyan la continuidad de estos profesionales, el claustro también y las familias están plenamente satisfechas con su trabajo. No entendemos cuáles son los argumentos para apartarlos después de tantos años desempeñando esta labor", señala.

La federación afirma además que los docentes han presentado una reclamación contra la resolución y están pendientes de que se publique el listado definitivo de adjudicación de las comisiones de servicio.

Gran incertidumbre

Desde la organización explican que los padres ya han registrado escritos de reclamación ante la Consejería de Educación y Formación Profesional al considerar que la medida perjudica directamente a sus hijos. Según el presidente de la federación, muchas familias atraviesan estos días una situación de gran incertidumbre.

"Los padres están muy preocupados porque saben la importancia que tiene la relación de confianza entre sus hijos y los profesionales que los acompañan cada día". Así, señalan que "son ellos quienes conocen perfectamente las necesidades de estos alumnos y quienes han conseguido que puedan desarrollar su escolarización con normalidad dentro del instituto".

La federación recuerda que las aulas específicas para alumnado con trastorno del espectro autista permiten que muchos jóvenes puedan permanecer escolarizados en centros ordinarios gracias al apoyo especializado que reciben. "Sin el Aula TEA, muchos de estos alumnos no podrían continuar su formación en un instituto ordinario ni alcanzar los objetivos educativos previstos", subraya Rafael Hernández.

Piden que se reconsidere la medida

La Federación de Autismo de Extremadura asegura haber trasladado su preocupación tanto a responsables de la Unidad de Programas Educativos como a la dirección general competente en materia de inclusión educativa, aunque por el momento no ha recibido una respuesta que permita revertir la situación.

La entidad insiste en que su posición responde exclusivamente a la defensa de los intereses del alumnado con TEA y de sus familias. "Estamos en contra de esta medida porque creemos que perjudica directamente a los alumnos. Defendemos que estén atendidos por profesionales con experiencia y formación específica en autismo, especialmente cuando llevan tantos años trabajando con ellos y conocen perfectamente sus necesidades", concluye el presidente de la federación.

Este periódico ha contactado con el instituto San Roque de Badajoz y desde la dirección del centro han declinado realizar declaraciones públicas sobre este asunto, aunque sí han confirmado la elaboración de un escrito de apoyo a los profesionales que, provisionalmente, no continuarán en el centro. En este documento, el equipo directivo respalda expresamente su labor durante los años de servicio y avala el trabajo desarrollado con el alumnado del recurso específico para estudiantes con trastorno del espectro autista.

La consejería: "Estudiar el caso y buscar una solución"

Desde la consejería han informado a La Crónica de Badajoz que "desde el primer momento que tuvimos constancia de este caso lo hemos puesto en conocimiento de Inspección". En esta comunicación han reclamado que "realice un informe sobre ello y ver qué ha ocurrido".

En estos momentos, están "a la espera de ese informe", pero indican que "aún así vamos a reunirnos en los próximos días con los docentes para estudiar el caso y buscar una solución".

Del mismo modo, desde el gabinete de comunicación de Educación informan que la directora general de Innovación "se ha puesto en contacto con los docentes a través de llamadas telefónicas y varios correos electrónicos para conocer bien la situación e interesarse por ellos".

En este sentido, desde la consejerían señalan que "actualmente el procedimiento de adjudicación de las comisiones de servicios se encuentra en periodo de estudio y valoración de las reclamaciones presentadas". La resolución definitiva todavía no ha sido emitida por parte de la Dirección General de Personal Docente por lo que indican que "no es posible confirmar la permanencia o el cese de los profesionales concretos en ningún centro educativo". Tampoco es viable "desvelar el sentido o la motivación de informes que aún forman parte de un expediente administrativo en fase de instrucción".

Asimismo, aclaran que "la atención de los niños, que es lo importante, va a estar garantizada en todo momento", sea cual sea la solución.