Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana

Este fin de semana Badajoz podrá disfrutar de espectáculos y actividades diferentes pensadas para todos los públicos.

Viernes 10 de julio

El Festival Ibérico de Cine presenta su certamen extremeño a las 20.00 horas, en el teatro López de Ayala. Durante la sesión se proyectarán cinco cortometrajes producidos en la región. La entrada tiene un coste de 2 euros y se puede adquirir en la taquilla o en la página web del teatro. El festival pone su broche de oro con la gala final con la que se despide la 32ª edición. La ceremonia de clausura será presentada por Patty Bonet y en ella se hará entrega de los premios de los diferentes certámenes organizados dentro del festival. Se celebrará en la terraza del teatro López de Ayala a las 22.30 horas y la entrada es gratuita.

Los amantes del flamenco podrán disfrutar la noche del viernes del 12º Festival del Centro de Flamenco en la sala Off cultura, en San Roque. El espectáculo, dirigido por Jesús Ortega, dará comienzo a las 21.00 horas y las entradas tendrán un precio único de 15 euros.

El programa 'La ciudad encendida' da comienzo hoy a sus conciertos con la actuación de Vinilo Sánchez Band en la Plaza Alta. La cita musical dará comienzo a las 22.00 horas y ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del pop y rock de las décadas de los 60 y 70.

Además, dentro del programa 'Noches de Verano' en el auditorio municipal Ricardo Carapeto, la banda municipal de música de Badajoz presenta 'Eternamente ABBA', en la que interpretarán los éxitos de la banda. El concierto comenzará a las 22.00 horas y la entrada es con invitación, la cual se puede recoger en la taquilla del auditorio a partir de las 21.00 horas.

Sábado 11 de julio

El XXIII Festival Folklórico Nacional Infantil "Ciudad de Badajoz" se llevará a cabo en el marco del XLV Festival Folklórico Internacional de Extremadura. Durante viernes, sábado y domingo, la Plaza Alta de la ciudad se llena de grupos infantiles de folklore que vienen a Badajoz a mostrar sus raíces para celebrar la rica tradición del folklore del país. El sábado será su día grande, día en que se realizará la gran gala a las 21:30 horas donde se presentarán diversas actuaciones de grupos infantiles participantes. El festival es una oportunidad para disfrutar de la música y danza tradicional, promoviendo la cultura y las tradiciones entre las nuevas generaciones.

En el auditorio Ricardo Carapeto se celebrará el Baluba Fest dentro del programa 'Noches de Verano'. En el escenario tocarán Jueves de Boleros a las 22.00 horas y Furriones a las 23.00 horas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la página web de Entradium a partir de 10 euros.

Como cada segundo sábado del mes, en la Plaza Alta se podrá disfrutar del mercado floral a partir de las 10.00 horas. Además, por la noche, la residencia universitaria Fundación Caja Badajoz (RUCAB) acogerá el concierto 'Noches musicales, Francisco Moreira' dentro de su programa 'Un verano para todos'. El espectáculo comenzará a las 22.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Por último, el programa 'La ciudad encendida' ofrece el DJ set de Pedro Caballero en la Alcazaba, concretamente en la batería del Rosario. El espectáculo comenzará a las 22.00 horas.

Domingo 12 de julio

Por último, 'La ciudad encendida' organiza el domingo a las 21.00 horas una visita guiada al fuerte de San Cristóbal.

El programa municipal 'Vive el verano en el río' continúa ofreciendo actividades en el parque del río Guadiana en la margen derecha. El viernes, el sábado y el domingo, niños y familias podrán disfrutar desde las 20.30 hasta las 23.00 horas de varios talleres y ofertas lúdicas como conducir coches de pedales, jugar con aviones planeadores, al fútbol-billar o al dominó con fichas gigantes, entre muchas más.