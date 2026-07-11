Mundial 2026
Badajoz instalará una pantalla gigante en el Viejo Vivero para ver el España-Francia del Mundial
La entrada será gratuita para este encuentro que se celebrará el próximo martes 14 de julio
Con la Selección Española ya en semifinales del Mundial de Fútbol 2026, el Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que el Viejo Vivero abrirá sus puertas para que los aficionados puedan seguir el encuentro entre Francia y España, que se celebrará este próximo martes 14 de julio, a las 21.00 horas.
Así, las instalaciones deportivas acogerán la retransmisión del partido en una pantalla gigante, en una cita con entrada gratuita para todos los ciudadanos que quieran animar a ‘La Roja’ en uno de los encuentros más importantes del campeonato.
España logró este pasado viernes su clasificación para las semifinales después de imponerse por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final. Ahora se medirá a Francia, una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial que se disputa en Norteamérica.
La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes (FMD), que han animado a los pacenses a acudir al Viejo Vivero para disfrutar de forma conjunta del partido y apoyar a la selección en su lucha por alcanzar la final.
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