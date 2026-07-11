Homing e In memoriam triunfan en la 32ª edición del Festival Ibérico de Cine

El Festival Ibérico de Cine cerró anoche la 32ª edición del Festival Ibérico de Cine con la gran gala final. La terraza del Teatro López de Ayala volvió a transformarse en el escenario perfecto para acoger este cierre oficial a un certamen que gana en proyección y en expansión territorial con tres sedes oficiales en esta edición.

Dos fueron los grandes triunfadores de la noche: In memoriam y Homing. El primer cortometraje conquistó al público de las tres sedes (Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara), el segundo fue elegido como mejor cortometraje y automáticamente es uno de los nominados al Goya al mejor cortometraje 2027.

La gala

Entre humor, emoción, reivindicación y muchos aplausos se celebró la gala de clausura de este festival que durante una semana ha proyectado los 22 cortometrajes seleccionados entre más de 1.200 obras aspirantes.

La actriz y presentadora Patty Bonet fue la encargada de conducir una ceremonia que arrancó con un monólogo cargado de ironía y complicidad con el público. Entre bromas sobre el calor pacense, la pasión por los cortometrajes o la coincidencia con el Mundial de Fútbol, Bonet consiguió conectar desde el primer momento con los asistentes que respondieron con empatía a un discurso que reivindicó el valor de la cultura.

Los galardonados

El premio Reyes Abades al mejor cortometraje extremeño fue el primero en descubrirse. Lo recibió Ester Romero, productora de la animación ‘MA-MA’, emocionada por el reconocimiento a un primer proyecto que, según confesó, supone "un impulso para seguir creando".

Seguidamente, se entregaron los galardones a la mejor música original y a la mejor fotografía, ambos recayeron en el cortometraje portugués ‘A fronteira azul’. El equipo agradeció la acogida del festival y destacó la colaboración artística entre Portugal, España y Francia que hizo posible el proyecto.

El guion de ‘El príncipe nigeriano’, de Óscar Carrascal, fue el elegido como el mejor de la edición. Su autor aprovechó su intervención para elogiar la organización del festival y reivindicar el valor de la cultura y del cine como espacios de encuentro.

El premio a la mejor actriz fue para la mítica Ángela Molina por ‘La última canción’. La actriz no pudo asistir, pero envió un mensaje de agradecimiento que fue recibido con una cálida ovación. El premio al mejor actor recayó en Guillermo Leal ‘Oso’ por ‘El príncipe nigeriano’, quien dedicó el galardón a su familia.

El jurado joven otorgó el premio Luis Alcoriza a ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’, lo recogieron José Antonio Jiménez y Gonzalo Carvajal, guionista y productor del cortometraje, respectivamente. Agradecieron al jurado este reconocimiento, y sobre todo al equipo que tuvo la mala suerte de compartir rodaje con ellos.

Marta G. Ayerbe obtuvo el premio a la mejor dirección por ‘Señuelo’ y el público infantil premió a la producción portuguesa ‘Rui Carlos’. Subió a recibir el premio Margarida Paias, directora del cortometraje, que agradeció mostrando su alegría a los niños que habían elegido su cinta.

Los grandes ganadores

Uno de los grandes triunfadores de la noche fue ‘In Memoriam’, de César F. Calvillo y Teresa Bellón, que logró un hecho inédito en la historia del festival al conquistar los tres premios del público de las tres sedes: Olivenza, San Vicente de Alcántara y Badajoz. Los directores agradecieron especialmente un reconocimiento que, según señalaron, tiene un valor especial porque procede directamente de los espectadores y porque demuestra que la comedia también puede encontrar su espacio entre los grandes premios cinematográficos.

La máxima distinción de la noche, el premio onofre al mejor cortometraje, fue para ‘Homing’. Hansel Rodrigues, uno de los directores del cortometraje, agradeció a Bayona, Cupra y Escac por darles el apoyo para este filme. Además, espera que el cortometraje ayude a estimular conversaciones interesantes sobre lo que significa encontrar un hogar en el mundo en el que vivimos hoy.

Mensajes de agradecimiento e inclusión

El director del festival, Francisco Espada, tomó la palabra para realizar un extenso repaso a una edición marcada por el crecimiento de público y sedes. Espada agradeció el trabajo de instituciones, colaboradores y equipos técnicos, dedicando un reconocimiento muy especial a Javi Mata, técnico de sonido del festival, que se despide tras su jubilación.

El director destacó además el éxito de las nuevas sedes, especialmente entre el público infantil, y subrayó el objetivo de seguir ampliando el Festival Ibérico de Cine a lo largo de toda la Raya, consolidando un circuito cultural que una toda la península.

La gala vivió otro de sus instantes más aplaudidos cuando Patty Bonet aprovechó el escenario para lanzar una firme reivindicación de la inclusión en el audiovisual. Desde su experiencia como actriz con discapacidad visual y albinismo, defendió la necesidad de normalizar la presencia de personas con discapacidad delante y detrás de las cámaras, alejándose de etiquetas y reclamando que la inclusión deje de considerarse un género para convertirse simplemente en una realidad cotidiana.

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La ceremonia concluyó con la tradicional fotografía de familia de todos los premiados y un último mensaje de Patty Bonet que resumió el espíritu de la noche: celebrar un festival que sigue creciendo edición tras edición y recordar que, aunque el cine quizá no cambie el mundo, sí tiene la capacidad de transformar la manera en que lo miramos. Con esa invitación a seguir llenando plazas, teatros y cines de verano para compartir historias bajo las estrellas, el Festival Ibérico de Cine cerró su 32ª edición reafirmando su labor de referente del cortometraje ibérico.