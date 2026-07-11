El IES Bárbara de Braganza de Badajoz estrena con éxito el primer Grado Medio de Técnico en Seguridad de Extremadura

El Instituto de Educación Secundaria Bárbara de Braganza de Badajoz incorporará el próximo curso 2026/2027 el primer Grado Medio de Técnico en Seguridad de Extremadura, una titulación pionera en la comunidad que ha despertado un gran interés entre el alumnado. El centro prevé completar las 25 plazas ofertadas antes del inicio del curso, ya que la mayoría han sido solicitadas como primera opción durante el proceso ordinario de admisión.

“Todavía no ha sido la adjudicación, pero por la gente que lo ha pedido como primera opción, ya sabemos que es muy probable que se llene”. Así lo ha explicado Teresa Mañoso Díaz, Jefa de Estudios del instituto que además ha animado a las personas que continúen interesadas en esta formación que se incorporen a la lista de espera: “Siempre recomendamos estar en la lista de espera, porque aún llenándose, siempre hay movimientos al principio de curso”.

Formación preferente para ejercer

Actualmente esta nueva titulación está disponible en muy pocas comunidades autónomas. La de este instituto de Badajoz cuenta con una duración de 2.000 horas distribuidas en dos cursos académicos y habilita para desarrollar funciones tanto en el ámbito de la seguridad pública como en la privada. Entre las salidas profesionales se encuentran las de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta privado o guarda rural, convirtiéndose además en la formación de referencia para acceder a estas profesiones. “Se cree que será la titulación que habilitará para ejercer de vigilante de seguridad”, indica Teresa.

Formación dual con prácticas en empresas del sector

El ciclo se impartirá en horario de tarde y seguirá el modelo de Formación Profesional Dual, por lo que el alumnado combinará la formación en el aula con periodos de prácticas en empresas durante los dos cursos. El centro cuenta con convenios con 'Aproser', que según ha explicado la Jefa de Estudios “acumula el 85% de los trabajadores del sector en todo el país”.

El plan de estudios se organiza por módulos -el equivalente a las asignaturas en la formación profesional- como ordenamiento jurídico y seguridad, tecnología aplicada a la seguridad, habilidades sociopersonales, acondicionamiento físico y defensa personal. En segundo curso, la formación se especializa con asignaturas de primeros auxilios, vigilancia e intervención en operativa básica de incendios y vigilancia y protección entre otras.

Certificados profesionales con plazas disponibles

Junto a este nuevo ciclo, el IES Bárbara de Braganza mantiene su oferta de Certificados Profesionales. Según explica Teresa Mañoso, estos programas están concebidos para ofrecer “una alta especialización” en ámbitos muy concretos, cubriendo contenidos “que no abarcan los ciclos formativos e, incluso, los grados universitarios”.

Actualmente permanecen abiertas las inscripciones en los certificados de Seguridad Informática y Diseño y Publicación de Páginas Web, ambos de un curso de duración, mientras que los de Promoción y Participación de la Comunidad Sorda y Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil ya han completado sus plazas, aunque mantienen listas de espera.

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Estos certificados también incluyen formación dual con prácticas en empresas. De hecho, desde el centro destacan que en algunas de estas enseñanzas la mayoría del alumnado ha encontrado empleo relacionado con la formación recibida, e incluso varios estudiantes han sido contratados por las empresas donde realizaron sus prácticas, evidenciando las oportunidades laborales que ofrecen estos tipos de formaciones.