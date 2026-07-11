Paco Muñoz, ante el concierto de Furriones: "Si a una canción se le puede aplicar nuestro sonido, lo hacemos"

El auditorio Ricardo Carapeto se prepara para vivir esta noche una cita a las 22.00 horas. En el marco del Baluba Fest, este fin de semana el broche de oro lo pondrá Furriones, una de las formaciones corales e instrumentales más singulares de Extremadura. Con 37 miembros sobre el escenario, el grupo promete una velada cargada de emoción, frescura y, sobre todo, mucha identidad.

Paco Muñoz, bajo del grupo Furriones, cuenta que el proyecto nació en 2013, fruto de la inquietud de un grupo de amigos que buscaba una forma diferente de hacer música. "Empezamos a tener interés por un estilo de música y una forma de cantar concretas. Una vez que encontramos al director adecuado, el grupo fue creciendo conforme él nos iba diciendo qué necesitábamos", recuerda. A pesar de que sorprende el amplio número de integrantes que lo forman, el propio Paco explica que es el ideal para el sonido coral e instrumental que persiguen.

"Tenemos referencias en grupos similares, sobre todo en la tradición de la música canaria. Al ser un grupo muy coral, necesitamos cubrir todos los registros: bajos, barítonos, tenores y contratenores. Si haces un coro en cada uno, ya tienes casi 20 personas. A eso hay que sumarle la instrumentación: guitarra, laudín, bajo, percusión y vientos metal y madera. Creemos que es la mejor manera para interpretar lo que queremos" Paco Muñoz — Miembro de Furriones

Del bolero al pop: el "sonido furrión"

Con tres discos en el mercado y más de 5.000 copias vendidas, el repertorio de Furriones es un viaje musical sin complejos. Capaces de enlazar un tema de los años 60 con un éxito actual, combinan ritmos sudamericanos, copla, folclore nacional y pop de los 80, versionando a artistas como Serrat, Julio Iglesias, Alaska, Víctor Manuel o María Dolores Pradera.

"Cantamos de todo", asegura Paco. "Si a una canción, como nosotros decimos, se le puede aplicar el sonido furrión, esa canción la montamos y la cantamos". Detrás de esa magia está su director, Miguel Sánchez Cuevas. Él es el encargado de dar forma a unas versiones que, en ocasiones, adquieren una vida completamente nueva y alejada de la original gracias a juegos de voces, cánones y una interpretación musical muy diferente.

Aunque se mueven principalmente por Extremadura, Furriones ya ha superado la barrera de las 100 actuaciones. Uno de sus mayores hitos musicales ha sido su colaboración el año pasado con la Orquesta de Extremadura -OEx- en los palacios de congresos de Badajoz y Villanueva de la Serena. "Cantar con la OEx fue como jugar la Champions en el fútbol. Fue un antes y un después", confiesa.

A pesar de haber llevado su música a lugares como las Canarias, Santander, Alicante o Jaén, el grupo lleva por delante sus raíces: "Somos extremeños y nos gusta decir que Furriones lo es al 100%. Tenemos miembros de Coria, Torrejoncillo, Plasencia, Talayuela, Cáceres, Mérida, Badajoz, Olivenza, Alconchel o Villanueva. Todos somos de aquí".

Cita este sábado en el Baluba Fest

El concierto de hoy forma parte de un festival que busca afianzarse en la ciudad. Si el año pasado los acompañó sobre el escenario La Trova de Canarias, este año los invitados son Jueves de Boleros, una formación de Santander con seis discos a sus espaldas: "Es un grupo parecido a nosotros, pero con mucha más trayectoria. Cantan como los ángeles y, además de su música, nos van a traer su frescor, porque va a ser una noche donde van a bajar las temperaturas". Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en entradium.com o en la taquilla del auditorio en el momento del concierto.

Para terminar, Paco Muñoz hace un llamamiento a los pacenses para que acudan y respalden las iniciativas culturales de la ciudad: "Hay que luchar con actividades culturales y musicales para nutrir nuestra ciudad de eventos. A veces decimos que otras ciudades tienen más programación, pero aquí tenemos en julio el Badasom y estas 'Noches de Verano' con la Banda Municipal y con Furriones. Solo falta el apoyo de los ciudadanos a su propia ciudad. Me gustaría que nos sintiéramos muy pacenses y peleáramos por el fomento de nuestra cultura". Una oportunidad perfecta para dejarse contagiar por la energía, las voces y el sonido de Furriones.