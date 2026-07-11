El PSOE exige al ayuntamiento una "respuesta inmediata" ante las "carencias" de la perrera de Badajoz

Continúa la polémica sobre la perrera de Badajoz. En este caso, el PSOE ha respondido al comunicado difundido por Athisa, empresa adjudicataria del Servicio Municipal de Protección Animal, el cual, asegura el Grupo Municipal, confirma las "graves carencias" que viene denunciando desde hace años junto a las asociaciones protectoras y las personas voluntarias.

A juicio de los socialistas, el escrito no cierra el debate ni exime de responsabilidad al Ayuntamiento. Al contrario, evidencia que el problema va más allá de la empresa encargada del servicio y responde a la gestión mantenida durante años por el Gobierno municipal del Partido Popular.

La propia adjudicataria reconoce la existencia de limitaciones estructurales, episodios de saturación, restricciones temporales en la admisión de animales, un brote infeccioso y la falta puntual de recursos e infraestructuras básicas para garantizar el correcto funcionamiento del centro.

"El comunicado de la empresa no exonera al Ayuntamiento. Confirma hasta qué punto el Gobierno del PP ha mantenido durante años un servicio esencial en condiciones claramente insuficientes", ha señalado la portavoz socialista, Silvia González.

El PSOE recuerda que en los últimos meses ha denunciado reiteradamente la saturación de las instalaciones, la falta de respuesta ante la aparición de animales abandonados o extraviados, la opacidad en la gestión del servicio y las dificultades impuestas a la colaboración de protectoras y personas voluntarias.

A ello se suma la ausencia de una solución definitiva para las instalaciones. La construcción de una nueva perrera municipal fue presupuestada en 2024 y volvió a incluirse en las cuentas de 2025, pero, hasta la fecha, no se ha publicado la correspondiente licitación.

Cuestión grave

Para el Grupo Socialista, el comunicado de Athisa plantea además una cuestión "especialmente grave". Si la empresa admite que hubo momentos en los que no podía recoger más animales debido a la saturación del centro, el alcalde debe explicar qué ocurrió durante ese periodo con los animales cuya atención correspondía al servicio municipal y qué medidas adoptó el Ayuntamiento para garantizar su continuidad.

Tras conocerse el escrito, el Gobierno local ha asegurado que la nueva licitación está "en proceso de publicación". El PSOE considera que esta afirmación demuestra que, siete meses después del inicio de la prestación forzosa, el nuevo contrato todavía no estaba preparado.

"Athisa se va, pero el problema se queda. Y se queda porque el Gobierno del PP lleva años aplazando decisiones, sin afrontar la verdadera dimensión de la situación y sin ofrecer una solución estable para la protección y el bienestar de los animales en Badajoz", ha afirmado González.

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde que acelere la tramitación de la nueva licitación y detalle qué medidas urgentes va a adoptar para garantizar un servicio adecuado en el Centro de Protección Animal hasta que se produzca la próxima adjudicación.

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"Lo que esperamos del alcalde y de su equipo son respuestas y decisiones. El problema del Servicio Municipal de Protección Animal no desaparece porque cambie la empresa adjudicataria. Badajoz necesita instalaciones adecuadas, una gestión transparente y un Gobierno municipal que asuma, de una vez, una responsabilidad que lleva demasiado tiempo aplazando", ha concluido Silvia González.