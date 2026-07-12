Los arqueólogos de la excavación de la avenida de Huelva destacan una maqbara única en Extremadura y desvelan hallazgos inéditos

La excavación arqueológica de la avenida de Huelva está cambiando la forma de entender la Badajoz islámica según indican los arqueólogos de dicha intervención. Lo que comenzó como una intervención preventiva ligada a unas obras de renovación de la red de abastecimiento promovida por el ayuntamiento ha terminado convirtiéndose en una investigación que, según los responsables de la excavación, está ofreciendo una información excepcional sobre la población que habitó la ciudad entre los siglos XI y XII.

Los arqueólogos han ofrecido una conferencia dentro de las Jornadas de Arqueología e Historia Medieval organizadas por el Consorcio de la ciudad monumental de Mérida este viernes en la que han expuesto todos los detalles recogidos en su intervención en la mencionada excavación en Badajoz. Entre otros aspectos, destacan que la maqbara, el cementerio islámico localizado en dicho entorno, reúne una combinación de características que apenas encuentra paralelos en Extremadura y que, en algunos casos, tampoco son habituales en el resto del país. "De pasar a ser una maqbara simple y normal ha pasado a ser una maqbara con datos que no se tenían, al menos en Extremadura y casi en España", explica el arqueólogo Fran García Sánchez.

Una maqbara con todo lujo de detalles

El valor científico del yacimiento reside, sobre todo, en la enorme diversidad de enterramientos documentados hasta el momento. "Esta es la maqbara de Badajoz que más información está aportando de todas las conocidas", asegura García Sánchez, quien considera que el conjunto está permitiendo reconstruir con un nivel de detalle inédito cómo era la sociedad de la época.

Hasta ahora, los especialistas han documentado personas de prácticamente todas las edades, desde neonatos hasta adultos de alrededor de 50 años, además de una presencia mayoritaria de individuos masculinos. "Tenemos desde neonatos hasta personas de unos 50 años y la mayoría de los enterrados que hemos sacado son hombres", resume el arqueólogo.

Pero los hallazgos van mucho más allá de la composición demográfica. Los análisis antropológicos han permitido identificar casos compatibles con meningitis y tuberculosis, así como individuos con evidencias de haber sido ejecutados o enterrados siguiendo rituales considerados excepcionales dentro de la tradición islámica.

"Hay personas con meningitis, personas con tuberculosis, personas que han sido ejecutadas, personas enterradas como apóstatas y otras con enterramientos de carácter punitivo", señala García Sánchez.

Varios enterramientos colectivos

La excavación también ha sacado a la luz enterramientos colectivos, sepulturas dobles y enterramientos individuales realizados conforme al rito islámico, una combinación poco habitual que convierte este espacio funerario en un enclave especialmente valioso para la investigación.

"La amplia variedad de enterramientos es lo que hace extraordinaria esta maqbara. Nos está dando una información enorme sobre cómo era la propia sociedad", afirma el arqueólogo, quien destaca que los estudios antropológicos incluso han permitido conocer aspectos relacionados con la dieta general de aquella población medieval.

"Cuerpos con heridas de arma blanca"

Uno de los descubrimientos que más ha sorprendido al equipo investigador es la documentación de individuos con lesiones compatibles con armas blancas, algunos de ellos con fragmentos metálicos todavía incrustados en el esqueleto.

"Tenemos cuerpos con heridas de arma blanca e incluso algunos con clavos incrustados en el cráneo o con restos de hierro en la columna vertebral", explica García Sánchez. Entre esos casos figuran también varios neonatos que presentan incrustaciones metálicas en la zona vertebral, un hallazgo que continúa siendo objeto de estudio.

Para Manuel Bermúdez, también arqueólogo del equipo, la principal aportación del yacimiento reside precisamente en esas anomalías. "La parte más importante del estudio es comprobar esas anomalías porque no son la norma. Ahí es donde debe centrarse ahora la investigación", afirma.

El arqueólogo, con quince años de experiencia profesional, reconoce que algunos de los hallazgos le han resultado especialmente llamativos. "Los ajusticiados es algo que nunca había encontrado en otros yacimientos. También sorprende muchísimo la elevada presencia de niños y la forma en la que aparecen los posibles apóstatas", explica.

Los investigadores consideran que el conjunto arqueológico refleja una realidad social mucho más compleja de lo que hasta ahora permitían conocer otras maqbaras excavadas en Extremadura. La convivencia de enterramientos ordinarios con otros considerados excepcionales, la presencia de enfermedades, evidencias de violencia y distintos perfiles sociales convierten este enclave en una fuente de información de enorme valor histórico.

Esta disparidad de tipos de individuos encontrados en la maqbara es lo que la hace más atractiva, ya que según indicaron los arqueólogos en la charla, era muy común que en aquella época los enterramientos se hicieran por separado: "Enterraban a los tuberculosos por un lado, los enfermos por otro, los mártires por otro y aquí se está encontrando un compendio de todos en un mismo lugar". Aunque señala que es lo que indican los restos hallados porque faltaría por confirmar continuando con la excavación.

Solo un 25% excavado

A ello se suma un dato que multiplica el interés científico del yacimiento: solo se ha excavado alrededor del 25% de la superficie prevista.

"Con este 25% ya hemos podido constatar todas estas anomalías. No quiero dejar de pensar que seguramente haya muchas más", asegura Manuel Bermúdez.

Fran García Sánchez coincide en esa valoración y recuerda que todavía queda una parte muy importante por investigar. "Necesitamos saber qué estructura aparece en el sector 2, estudiar las dos estructuras localizadas en el sector 1 y comprobar una segunda fase de enterramientos más antigua que ya sabemos que existe", explica.

Los arqueólogos sostienen que bajo el nivel actual del terreno podrían conservarse nuevos enterramientos y estructuras que permitan comprender mejor la evolución urbana y social de la Badajoz islámica.

Fran García y Manuel Bermúdez durante la conferencia ofrecida en Mérida este viernes sobre los hallazgos en la avenida de Huelva de Badajoz. / La Crónica

Aunque todavía no se han realizado las pruebas de Carbono 14, el equipo trabaja con una cronología provisional basada en los materiales recuperados durante la excavación. "Todos los indicios apuntan a una horquilla situada entre los siglos XI y XII, aunque todavía no podemos ofrecer una datación exacta", precisa García Sánchez.

La relación entre los enterramientos, la muralla y las estructuras que han ido apareciendo durante la intervención constituye otra de las grandes líneas de investigación abiertas. "Puede dar muchas sorpresas sobre cómo evolucionó Badajoz y cómo fue aprovechando este terreno una ciudad que estaba plenamente viva", apunta Bermúdez.

Con apenas una cuarta parte del yacimiento excavada, los responsables científicos consideran que la investigación apenas ha comenzado. "Con todo lo que hemos recuperado hasta ahora solo estamos viendo una parte de la maqbara. Todavía queda muchísima información por descubrir", concluye García Sánchez.

Ese potencial convierte a la necrópolis de la avenida de Huelva en uno de los enclaves arqueológicos más prometedores de Extremadura para profundizar en el conocimiento de la sociedad islámica medieval y de la historia de Badajoz aunque se desconoce cuál será la profundización de los estudios en esta zona ahora que Aqualia, empresa que está acometiendo la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento, ha determinado que modifica el proyecto para entrar por la parte central del bulevar los grandes conductos que iban por el lateral en el que han aparecido los restos arqueológicos.